Il legame tra basso Molise e Nordamerica raccontato ne “Il campo seminato”

CASACALENDA. Nella suggestiva cornice di Piazza Casacalendesi nel Mondo si è tenuta la prima del documentario “Il campo seminato”, un progetto che intreccia testimonianze, memoria e identità, ambientato a Casacalenda e dedicato a fatti e personaggi del secolo scorso.

Il prezioso documentario nasce da un’idea di Francesco D’Imperio, Elisa Tozzi e Paola D’Annessa, con la regia di Pasquale D’Imperio, le musiche originali del brillante artista casacalendese Dario Di Stasi e la voce narrante di Paolo Di Toro. Le sinergie messe in campo per questo progetto spaziano dalla collaborazione dell’Associazione Casacalendese di Montreal al patrocinio del Comune di Casacalenda.

L’iniziativa è stata realizzata anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Pro Loco di Casacalenda.

Paolo Miozza, presentatore e coordinatore ufficiale della serata, ha illustrato il lavoro svolto, presentando gli autori e gli ospiti canadesi. Tra questi, il presidente dell’Associazione Casacalendese di Montreal, Jon Carlo Santangelo, accompagnato dal vicepresidente Michele Iasenza, ha rivolto un caloroso saluto al pubblico presente e ai Casacalendesi di Montreal, collegati in diretta sui social.

La sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, dopo il suo saluto istituzionale, ha consegnato una targa da parte dell’Amministrazione Comunale al gruppo di lavoro Kerem e al regista Pasquale D’Imperio, come segno tangibile di ringraziamento per il lavoro brillantemente svolto.

La breve ma intensa lezione di Antonio D’Ambrosio, storico e scrittore, ricca di preziosi dettagli sul fenomeno dell’emigrazione in Molise, ha dato il via alla proiezione del documentario, alla presenza di un pubblico numerosissimo che ha affollato l’intera piazza.

Lo studio condotto ha evidenziato come la cosiddetta “storia minore” – quella raccontata dai nostri nonni – si intrecci profondamente con la storia ufficiale. Grazie alla semplicità e all’efficacia dei racconti, questa storia ci consente di comprendere meglio gli eventi accaduti nel nostro paese durante il secolo scorso.

L’arte della custodia delle memorie ha svelato come la piccola comunità di Kalena abbia vissuto eventi drammatici come le guerre, la miseria (molti non avevano nemmeno le scarpe), il duro fenomeno dell’emigrazione, scelte imprenditoriali eroiche durante la guerra, il lavoro nei campi che spezzava la schiena, una vita di stenti e sacrifici vissuti sempre con dignità e forza d’animo.

L’antico contado sannita, posto su un colle di fronte all’antica Gerione, si è raccontato senza autocelebrazioni, in forma semplice, diretta ed essenziale – come solo i molisani sanno fare, direbbe Francesco Jovine – consegnando alla storia i propri racconti, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Le storie dei tanti cittadini casacalendesi, attraverso il racconto della loro esistenza, ci hanno permesso di rivivere fatti vissuti a Casacalenda o in terre lontane, alla ricerca di fortuna. Emigrazioni verso il Nord America, l’America Latina, l’Europa (in diverse miniere), ma anche l’Africa, come evidenziato dal racconto dei coniugi Fallucchi, emigrati in Libia durante il ventennio fascista. Dopo mille peripezie, una volta tornati definitivamente a Casacalenda, hanno coronato con il matrimonio la loro lunga e bellissima storia d’amore.

Tanti racconti emozionanti che hanno descritto le varie fasi del fenomeno migratorio, vissuto sulla propria pelle, che oggi l’Italia, per certi versi, vive al contrario.

La partenza era segnata da una tristezza profonda, lacrime già dalla sera prima, quando si salutavano amici e parenti. Al mattino presto, un altro momento doloroso: la chiusura a chiave dell’uscio, con la grossa chiave riposta in tasca, senza sapere se quella porta si sarebbe mai riaperta. L’arrivo del treno alla stazione di Casacalenda-Guardialfiera, gli sbuffi della locomotiva, il fischio del capostazione, gli ultimi saluti e la definitiva partenza verso il porto di Napoli. Poi l’imbarco per le Americhe e l’ultimo scorcio del golfo di Napoli: l’inizio di un lungo viaggio verso terre lontane. Ancora oggi, il solo pensiero dell’imbarco a Napoli riporta sul volto dei protagonisti qualche lacrima e un nodo alla gola.

Tanti nonni, genitori e figli di Casacalenda hanno vissuto nel silenzio familiare questo profondo dolore, lasciando i propri affetti e il proprio paese in cerca di un futuro migliore.

Tra le tante testimonianze, spicca quella del barbiere Centillo, che ha sempre amato la sua terra e non ha mai voluto lasciarla, se non “una volta”, per un ricovero ospedaliero di due mesi. Una dichiarazione semplice ma potente del legame profondo con la propria terra natia, posta tra il Biferno e il Cigno, dove il tempo scorre lento e i profumi tra i vicoli sanno ancora di sapori antichi.

Le emozioni vissute grazie al documentario Il campo seminato oggi fanno parte di un archivio della memoria. Come ha detto Elisa Tozzi, sono “frammenti di tempo, seminati nella speranza che altri li raccolgano”.

I racconti sono stati un continuo di emozioni per i Casacalendesi presenti, testimonianze di scelte importanti fatte da centenari come Michelino Montagano, ufficiale del Regio Esercito, che dopo l’8 settembre 1943 ha scelto di non collaborare con la dittatura nazifascista, finendo nei campi di concentramento nazisti.

Scelte difficili anche quelle dello scrittore Giose Rimanelli, emigrato negli Stati Uniti, raccontate nel suo libro Tiro al piccione.

Commovente il racconto di Maria, la prima donna laureata di Casacalenda nel secondo dopoguerra, che sognava di diventare maestra. Non potendo frequentare l’istituto magistrale a Campobasso, si iscrisse al liceo classico di Larino e, con forza e determinazione, si laureò in Scienze Naturali, coronando il suo sogno.

Infine, il racconto di Giacinta, oggi ultracentenaria, che con candore ha ricordato il suo primo voto il 2 giugno 1946: “Ho scelto il Re, perché mi piaceva”.

La ricerca del gruppo Kerem continuerà nella catalogazione, conservazione e valorizzazione della documentazione. Non ci resta che attendere con entusiasmo i prossimi documentari e testimonianze.