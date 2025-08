“Il potere nascosto della solitudine”: il debutto letterario di Enriko Mennello

SAN SEVERO-TERMOLI. Ti sei mai sentito completamente solo, anche quando sei in mezzo a tante persone?

È la domanda con cui si apre il primo romanzo di Enrico Mennello, autore di San Severo ma da anni innamorato di Termoli, città che frequenta ogni estate.

Un cuore diviso tra due passioni apparentemente lontane e una vita che trova armonia proprio nell’equilibrio tra mondi diversi. Mennello, nato il 14 giugno 1976 e conosciuto anche con lo pseudonimo Enriko M, è infatti insegnante di religione e maestro di balli caraibici. Due anime che convivono in un unico percorso, legate dalla stessa convinzione: la vita è fatta per condividere, trasmettere e arricchirsi continuamente di nuove esperienze.

Da poco ha realizzato un sogno coltivato nel tempo: la pubblicazione del suo primo libro, “Il Potere Nascosto delle Emozioni”, un romanzo young adult che parla ai ragazzi e agli adolescenti, affrontando temi profondi come la solitudine, la ricerca di sé e la scoperta del proprio potenziale.

Nella sua vita Enrico concilia il sacro e il profano, trovando nell’insegnamento e nel ballo un equilibrio che arricchisce ogni giornata, incarnando il detto: “chi canta prega due volte”, e ancor di più chi balla. Per lui, il cuore della vita risiede nella capacità di trasmettere emozioni, condividere esperienze e nel continuo entusiasmo di crescere.

Il prologo

«Ti sei mai sentito completamente solo, anche quando sei in mezzo a tante persone? È la sensazione di isolamento che ti stringe il respiro, facendoti sentire invisibile. La solitudine è un’emozione complessa, un’ombra silenziosa che può insinuarsi nella vita di chiunque, a ogni età. Lascia un vuoto che a volte sembra impossibile da colmare. Non si tratta solo dell’assenza di compagnia, ma di una profonda disconnessione, un muro invisibile che ci separa dagli altri e dal mondo. E quando si è adolescenti, questa sensazione può essere ancora più forte, trasformando ogni giorno in una lotta.

Questa è la storia di Mery, una quindicenne che conosceva fin troppo bene la solitudine. Introversa per natura, trascorreva spesso i pomeriggi immersa nei libri, lontana dal chiasso dei suoi coetanei, con una tristezza silenziosa negli occhi. Si sentiva invisibile, un’estranea nella sua stessa vita. Ma un giorno, il confine tra la realtà e l’immaginazione si è dissolto.

Un evento inaspettato le ha rivelato non solo l’esistenza di un mondo oltre la sua percezione, ma anche un potere speciale che era sempre stato nascosto in lei. Questo potere diventerà la chiave per svelare i segreti di un universo sconosciuto e per scoprire la sua vera identità, trasformandola in una forza inarrestabile».

Il romanzo è disponibile su Amazon e si rivolge a tutti i giovani lettori in cerca di una storia di crescita, coraggio e magia interiore.

Per acquistarlo: amzn.eu/d/cOsDmob