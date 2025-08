Il Premio Lino Basilico fa il salto di qualità: per la prima volta sul palco del Teatro Verde

TERMOLI. Il Premio Lino Basilico 2025 compie un vero e proprio salto di qualità: quest’anno andrà in scena per la prima volta in uno dei luoghi simbolo dell’estate termolese, il Teatro Verde. A guidare con passione e fantasia l’organizzazione dell’evento è il direttore artistico Basso Caruso, poliedrico uomo di spettacolo che ha messo in campo tutte le sue energie e competenze per rendere la serata indimenticabile. Il Premio, che celebra la poesia in dialetto termolese, porterà sul palco numerosi ospiti: poeti, artisti e musicisti si alterneranno in un mix di emozione, risate e appartenenza. Tra i protagonisti annunciati ci saranno Annagina Costantino – vincitrice della scorsa edizione – Roberto Cappella, Rosa Sciarretta, e molti altri ancora. Le loro poesie, definite da qualcuno “vere creature in dialetto termolese”, daranno voce al cuore più autentico della città. Non mancheranno i momenti di leggerezza e ironia, grazie alle macchiette cabarettistiche curate da Basso Del Casale, che come sempre promette sorprese esilaranti, rigorosamente in dialetto.

E poi la musica, anch’essa rigorosamente “termolese doc”, a completare un programma già ricchissimo. Come ogni concorso che si rispetti, anche questa edizione avrà la sua giuria tecnica, presieduta dalla collega giornalista Antonella Salvatore, che decreterà il vincitore del Premio Lino Basilico 2025.La serata, in programma per lunedì 18 agosto, si preannuncia lunga e piena di colpi di scena: quando ci sono di mezzo Basso Caruso e Basso Del Casale, i fuori programma sono sempre dietro l’angolo! Tra gli ospiti speciali attesi, spiccano nomi di rilievo come l’attrice termolese Maria Rosaria Russo, il poeta dialettale Saverio Metere, da anni residente a Milano, e Sebastiano Di Pardo. In forse, ma sperata, la partecipazione del pianista di fama internazionale Antonio Artese, compatibilmente con i suoi impegni artistici. Grande l’attesa anche per l’esibizione del musicista di cover dialettali Luca Grassia, in arte Captain Pellauz, con la sua band. E chissà, potrebbe esserci anche un’apparizione d’eccezione: la star internazionale della danza Elena D’Amario, nipote di Basso Caruso, che proprio a Termoli trascorre spesso le sue vacanze estive.

Se gli impegni lo consentiranno, potrebbe arrivare per ritirare un riconoscimento speciale. Infine, farà tappa a Termoli anche Mario Leny, già presente in città per le ferie.Presenterà la Serata la professoressa Lucia Checchia un tocco di professionalità in più non guasta mai. Il Premio è organizzato da Basso Caruso in collaborazione con l’associazione Rio Live – Salviamo il Termolese, e si inserisce nel cartellone della 67ª edizione dell’Estate Termolese, che da giugno a settembre propone un ricco calendario di concerti, teatro, cultura e tradizioni popolari. L’ingresso all’evento sarà possibile con l’acquisto di un libricino-guida dell’evento, disponibile al costo simbolico di 5 euro e distribuito all’ingresso. Siamo certi che da lassù, seduto su qualche nuvoletta, anche “’a Pellacce” Lino Basilico sarà spettatore sorridente della serata a lui dedicata. E come sempre, si divertirà un mondo.