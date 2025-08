«Il risveglio del fuoco» nella notte di San Lorenzo

TERMOLI. Anche quest’anno i Cantieri Creativi celebrano con l’arte e la poesia la serata di San Lorenzo.

Il consueto appuntamento annuale del gruppo che avviene il 10 agosto giunge quest’anno alla sua XI edizione che sarà presso l’Auditorium comunale di via Elba alle 21, dove si presenterà la performance “Il risveglio del fuoco”.

L’evento artistico, fatto di pluralismo di espressività, intende lanciare – attraverso parole, musica, immagini e danza – un messaggio di ritorno alla semplicità, alla natura, ai valori essenziali. A tal fine si è scelta l’idea della fiaba, già proposta nella ottava edizione col l’indizione del Premio Internazionale “Borghi in Fiaba” che, per l’occasione della cerimonia di premiazione e di quella di presentazione dell’antologia poetica illustrata, ha visto confluire a Termoli i cinquanta finalisti provenienti da ogni parte d’Italia e diversi anche dal Canada.

La manifestazione s’inserisce nell’ambito dell’estate della città di Termoli, coinvolgendo esclusivamente volontari.

La fiaba illustrata, edita dai Cantieri Creativi stessi, sarà disponibile nella serata.

È un genere letterario, quello della fiaba, che nasce dalla tradizione popolare, fatta di personaggi fantastici coinvolti in storie che hanno un sottinteso intento formativo e di crescita.

In un mondo saturo di stimoli visivi e sovraffollato di messaggi in contraddizione, la storia semplice che si presenta in questa performance nega la retorica della velocità e dell’efficienza, per restituire tempo e semplicità all’esistenza. Gli elementi – fuoco, acqua, terra, aria – sono in pericolo, ma è il mondo intero ad essere ferito e la guarigione inizia da ciascuno di noi. I quattro elementi diventano così i simboli di una rinascita non solo fisica, ma emotiva e spirituale. La performance è dunque un invito alla speranza e a fare ciascuno la propria parte per rendere il mondo un posto migliore. È una fiaba che si rivolge a tutti, grandi e piccini. La protagonista è una ragazzina. Come in ogni fiaba, compie un viaggio d’iniziazione che la conduce, grazie all’incontro col fuoco e gli atri elementi naturali, agli insegnamenti dei grandi maestri. Infine comprende l’energia vitale che connette tutto ciò che vive.

Vi aspettiamo!

Antonietta Aida Caruso – referente dei Cantieri Creativi