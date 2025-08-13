«Il successo del Palio di San Nicola è frutto di una comunità unita»

GUGLIONESI. Anche quest’anno il Palio di San Nicola ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di tante persone, confermandosi un momento centrale per la vita della nostra comunità. Al termine di questa edizione, il presidente Marcello Pace ha voluto esprimere un messaggio di ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

«In occasione della XXIX edizione del Palio di San Nicola, desidero condividere alcune parole di gratitudine verso tutti coloro che, con impegno e passione, hanno reso possibile questa manifestazione.

Il Palio non è solo un evento, ma un momento in cui la nostra comunità si stringe insieme per celebrare tradizioni, valori e spirito di appartenenza.

Desidero esprimere un sincero e caloroso ringraziamento a quanti, con la loro presenza e il loro sostegno, hanno contribuito alla riuscita del Palio di San Nicola, giunto alla XXIX edizione.

Ringrazio l’amministrazione Comunale, che ci ha supportato in tutte le fasi ed è stata sempre presente.

Un grazie speciale va a tutti i partecipanti, che con passione e impegno hanno reso questa edizione viva e coinvolgente.

Grazie ai volontari della Odv San Nicola, il cuore pulsante della nostra organizzazione, che con dedizione e instancabile lavoro hanno permesso di realizzare ogni momento dell’evento in sicurezza e armonia.

Un ringraziamento particolare al nostro parroco, don Stefano Chimisso, sempre presente e collaborativo, che con il suo sostegno spirituale e umano ha accompagnato ogni momento di questa manifestazione.

Grazie alla Odv Sant’Antonio per l’impeccabile servizio e la professionalità che, come sempre, si distingue.

Grazie a quanti, a vario titolo, hanno reso possibile la realizzazione di questa edizione.

Il successo del Palio è frutto di una comunità unita, dove ciascuno ha dato il proprio contributo con entusiasmo e generosità.

Rivolgo un invito speciale ai giovani, che sono il nostro futuro: partecipare al Palio significa custodire e tramandare le tradizioni, preservare la storia e l’identità della nostra comunità, affinché continuino a vivere nel tempo.

Li invito anche a unirsi alle rappresentanze esterne, quando andiamo a sfilare in altri paesi: in quelle occasioni non rappresentiamo noi stessi o una singola associazione, ma l’intera comunità e il nome del nostro paese.

Infine, con grande gioia, annuncio che tra ottobre e novembre 2025 avremo l’onore di ospitare la Statua di San Nicola di Bari, un momento di profonda fede e partecipazione che ci unirà ancora di più come comunità.

Grazie di cuore a tutti».