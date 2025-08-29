Il suono delle campane contro i temporali: antiche tradizioni di Termoli e Larino

TERMOLI. «In una nota del 15 giugno 1894, il vescovo di Termoli monsignor Angelo Balzano, rivolgendosi ai vicari foranei della sua diocesi, così si esprime:

Prima di andare oltre, reputo opportuno rammentare che fino al 1986 le diocesi di Larino e di Termoli erano completamente distinte l’una dall’altra, anche se, prima della piena unione disposta con apposito decreto emesso il 30 settembre di quell’anno dal competente dicastero vaticano, le due sedi basso-molisane ebbero, a partire dal 1924, tre vescovi in comune.

Da notare che la pratica di azionare a distesa i sacri bronzi in occasione di temporali estivi, attiva anche in Molise ed in alcune zone fino a metà Novecento circa, secondo un’antica credenza popolare, aveva un duplice scopo: allontanare, con la preghiera, il pericolo legato alla raccolta nei campi e rompere, col suono, il campo magnetico in atmosfera, limitando l’intensità dei fulmini.

Al fine di scongiurare disastri in occasione di particolari eventi atmosferici (tempeste, violente grandinate e anche siccità), oltre al suono delle campane, ci si affidava alla protezione divina anche attraverso riti consistenti in processioni speciali.

Limitando l’argomento ai soli capoluoghi delle due diocesi basso-molisane, segnalo che fino a tempi non eccessivamente lontani, durante forti temporali, si effettuava a Larino un breve corteo, limitato all’area antistante la cattedrale, con l’artistico simulacro in argento del Patrono San Pardo, quello di fine Seicento trafugato da ignoti nella notte tra il 25 e 26 gennaio 1971.

Per Termoli, invece, l’amico storico Giovanni De Fanis ci informa che fino agli anni Quaranta del secolo scorso, in occasioni di avversità atmosferiche, si formavano:

Un altro episodio, legato sempre alla città adriatica, è tratto dalla testimonianza scritta più antica riguardante il culto del Patrono San Basso. Il toscano Serafino Razzi, dell’Ordine dei Domenicani, su invito del vescovo Cesare Ferranzio, dimorante a Guglionesi, nel febbraio del 1577 si recò a Termoli per svolgere un ciclo di sermoni quaresimali alloggiando in episcopio.

Il noto oratore, nella cronaca della sua permanenza a Termoli, narra:

“Il giovedì a’ 21 febbraio, circa le due hore di notte, tirando un grandissimo vento co’ acqua, e co’ tanta forza che pareva che egli rovinasse da i fondamenti le case, incominciammo a sentire voci altissime, le quali gridavano Misericordia. E pensammo noi da principio che fosse rovinato qualche casamento […]. Ma moltiplicando le voci ci affacciammo alla Piazza del Duomo, e la vedemmo tutta piena di popolo […]; scendemmo giù in chiesa, et intendemmo la causa di cotale concorso essere la luminaria, come egli dicevano, di Santo Basso […] protettor de i Termolani: la quale era apparita sopra il campanile. E da un huomo dabene condotto a mano su la piazza, fra tanta moltitudine, vidi, Dio grazia, nello scuro di quella notte, detto splendore o lume, in sembianza di una croce di stelle. Il quale segno o luminaria dicono essere solito di apparire quando dee venire nel mare qualche gran procella, e tempesta. Essendo pertanto concorsa quasi tutta la città al Duomo, si cantarono […] le litanie devotamente, e da me poscia si fè un breve sermone della divina provvidenza […]: e alla fine gridarono tutti più volte Misericordia a Dio, e ritornò ciascheduno alla sua propria casa.”

(S. Razzi, “Viaggi in Abruzzo. Inedito del XVI secolo”, a cura di Benedetto Carderi, L’Aquila 1968, pp. 179-180)».