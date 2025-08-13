“Immaginifico Contemporaneo” alla Nuova Officina Solare

TERMOLI. Dal 16 al 31 agosto 2025, la Nuova Officina Solare – Galleria d’Arte Contemporanea di Termoli ospita IMMAGINIFICO CONTEMPORANEO, mostra a cura di Nino Barone, con inaugurazione sabato 16 agosto alle ore 19:00 e apertura giornaliera dalle 21:00 alle 24:00 in Corso Nazionale 12 A. Protagonista assoluto è Franchitti, architetto e artista, con il progetto L’ALTRO, un’indagine poetica e concettuale sull’identità, il tempo e il senso dell’abitare. L’ALTRO non è solo alterità: è ciò che emerge al termine di un cammino creativo, una figura che rompe gli schemi e si afferma con il motto “Rispetto ma non subisco”. Franchitti costruisce un dialogo tra due dimensioni: quella dell’architetto, che esplora il modo di essere “NEL” lo spazio, e quella dell’artista, che interpreta il modo di esistere “PER” il mondo. È un passaggio sottile e profondo, dalla concretezza dell’architettura che circonda l’uomo, all’intimità dell’arte che lo attraversa. In questo scambio, si rivela una visione dell’uomo come soggetto attivo, capace di trasformare gli eventi e lasciare una traccia che sopravvive al corpo, nutrendo lo spirito.

Franchitti intreccia memoria, esperienza e visione: dal passato recupera oggetti-immagine che raccontano i fasti delle tradizioni; dal presente coglie le tensioni e le contraddizioni del vivere; dal futuro proietta ideologie e speranze che sfidano la finitezza. Le sue opere, vere e proprie “composizioni di volumi”, si nutrono di tecniche miste, parole, forme, cromatismi e materiali, generando un’alchimia visiva che vibra di equilibrio dinamico. L’arte diventa così uno spazio di rivelazione, dove lo spettatore è chiamato a sentire, cercare, ritrovare: non solo l’opera, ma sé stesso dentro di essa. IMMAGINIFICO CONTEMPORANEO è un invito a lasciarsi coinvolgere, a vivere l’arte come esperienza trasformativa, come canto interiore che accarezza e risveglia. Un appuntamento imperdibile per chi cerca nell’arte non solo bellezza, ma verità.