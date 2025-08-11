La “Buona luce”: in mostra gli scatti del circolo fotografico

TERMOLI. Lo scorso 9 agosto, alle ore 18, si è tenuta una mostra fotografica in Via Federico II di Svevia, nel cuore del borgo antico di Termoli, con ingresso gratuito e curata dal Circolo Fotografico “Buona Luce”. Nato dalla passione condivisa di circa quaranta fotografi, il circolo è guidato da Nicola Cappella, vincitore del contest “La Termoli che mi piace” nel 2021, e si propone di valorizzare i borghi, le tradizioni e i paesaggi del Molise attraverso la fotografia. La mostra estiva del 2024, intitolata “Punti di vista”, ha visto la partecipazione di trentacinque associati che hanno presentato ben ottantatré fotografie, spaziando da albe e tramonti ai trabocchi, fino a paesaggi notturni, scorci montani e vedute locali mozzafiato.

Le immagini esposte abbracciavano diverse tipologie, tra cui paesaggi, street photography, ritratti, macro, bianco e nero e colore, testimoniando la varietà di sguardi e sensibilità presenti nel gruppo. Il Circolo “Buona Luce” si distingue per la sua natura inclusiva e accogliente, coinvolgendo sia neofiti che fotografi esperti in un contesto sociale ricco di confronto e collaborazione. Oltre alle esposizioni, il circolo promuove uscite fotografiche di gruppo, minitour, corsi e collaborazioni con enti e associazioni locali, offrendo numerose opportunità di crescita e condivisione. Significativa è anche la collaborazione gratuita con il Comune di Termoli, avviata nel maggio 2023, che ha portato alla firma di una convenzione per la copertura fotografica degli eventi estivi, con pass identificativi per i fotografi.

Tra le iniziative più rilevanti si ricorda il raduno “La luce nel Borgo”, tenutosi a maggio 2025, che ha riunito le principali associazioni fotografiche molisane in un tour fotografico arricchito da approfondimenti storici sul borgo, culminato in un suggestivo tramonto sul trabucco Celestino. Il circolo ha inoltre partecipato attivamente al workshop “L’emozione di uno scatto” durante “Molise in Fiera” a febbraio 2025, dimostrando grande dinamismo e impegno nella didattica fotografica. In sintesi, il Circolo Fotografico “Buona Luce” è una realtà viva e pulsante che contribuisce a raccontare l’anima di Termoli e del Molise attraverso la fotografia, con mostre, eventi, escursioni, corsi e collaborazioni che ne testimoniano l’importanza culturale e sociale nel territorio.