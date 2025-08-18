La contessa e la badessa – il canto delle rinascite: il nuovo libro di Antonietta Aida Caruso

TERMOLI-GUARDIALFIERA. “Finché qualcuno racconti e ci sia qualcuno che legga, il seme della memoria continuerà a volare nel tempo e a generare il bene”.

In questo nuovo romanzo breve illustrato, Antonietta Aida Caruso scandaglia una storia vera: vuole porre all’attenzione Carolina Procaccitto, una figura femminile nata a Guardialfiera e dimenticata.

A tale scopo entra nella sofferenza umana di due donne che vivono lontane, accomunate da un unico dolore, quello della perdita di affetti fondamentali. Il destino a un certo punto le farà incontrare. La forza reciproca che sapranno donarsi le condurrà a rinascere, in due modi differenti e complementari.

La scrittura della Caruso descrive questa sofferenza, la sviscera, la rende bellezza, una bellezza impastata di malinconia. E in questa malinconia di fondo prendono vita gli scenari di un mondo antico, nel quale l’autrice ci conduce facendoci guardare, respirare, assaporare i luoghi in cui i fatti accadono. L’abilità della scrittura della Caruso infatti sta proprio nel ricreare un’atmosfera immersiva, catapultando il lettore nel mondo del romanzo. Le illustrazioni corroborano la narrazione delle vicende e le emozioni. Queste prendono vita e si dipanano sul filo descrittivo dei paesaggi e della grande Storia, che tutte le piccole storie contiene.

Il libro verrà presentato, insieme ad un suo dipinto, nell’ambito del 60° anniversario della morte di Carolina Procaccitto, che verrà celebrato a Guardialfiera, organizzato dal Comune di Guardialfiera, dai Cantieri Creativi e dal Lions di Larino, dal 21 al 23 agosto, presso il Palazzo Loreto.