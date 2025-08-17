“La pace non si fa da soli”: Guglionesi tra memoria, Nakba e tragedie contemporanee

GUGLIONESI. “Prendi un sorriso,

regalalo a chi non l’ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole

fallo volare là dove regna la notte.

Scopri una sorgente

fa bagnare chi vive nel fango.

Prendi una lacrima,

posala sul volto di chi non ha pianto.

Prendi il coraggio,

mettilo nell’animo di chi non sa lottare.

Scopri la vita,

raccontala a chi non sa capirla.

Prendi la speranza,

e vivi nella sua luce.

Prendi la bontà,

e donala a chi non sa donare.

Scopri l’amore,

e fallo conoscere al mondo”.

– Mahatma Gandhi

Con questa poesia Kadher Tamini ha aperto la manifestazione all’aperto “If I Must Die – Se dovessi morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia”, svoltasi a Guglionesi con il coordinamento di Maurizio Varriano. L’iniziativa ha unito cittadini, associazioni culturali e rappresentanti della comunità palestinese, con l’obiettivo di approfondire il tema della pace e della memoria storica, in particolare della Nakba, l’esodo forzato dei palestinesi iniziato nel 1948.

Tamini ha sottolineato quanto la pace sia un impegno concreto e urgente. “Per creare la pace serve serietà internazionale – ha dichiarato – Finché chi ha contribuito alla tragedia chiude gli occhi, continueremo a vedere violenze, esodi, bambini e famiglie distrutte. Ogni giorno Gaza e la Cisgiordania vivono una nuova Nakba”. Ha spiegato che la Nakba ha coinvolto circa 700.000 palestinesi, costretti a lasciare le proprie case e i propri villaggi, e ha evidenziato le difficoltà dei giornalisti nel raccontare queste vicende: “Finché c’è questo silenzio da tutti, vuol dire che ciascuno di noi è complice di ciò che sta succedendo ai palestinesi”.

Giorgio Gagliardi, presidente dell’Arci Francesco Jovine, ha posto l’accento sul valore della memoria storica e sul parallelismo con altre tragedie. “La Nakba non è un evento lontano – ha spiegato – ha analogie con l’esodo delle popolazioni istriane e dalmate nel dopoguerra. La memoria deve servire a prevenire nuove violenze e a insegnare che l’umanità può fare scelte diverse”. Gagliardi ha inoltre ricordato come l’Italia dedichi il 10 febbraio al ricordo delle tragedie legate all’esodo istriano-dalmata e ha sottolineato l’importanza di riflettere su eventi storici simili per non ripetere gli stessi errori.

La manifestazione ha visto l’apertura delle mostre dedicate a Primo Levi e alla Nakba, offrendo ai partecipanti un percorso di approfondimento culturale e storico. Tamini ha ricordato le responsabilità del contesto internazionale e il ruolo delle istituzioni: “Non possiamo accettare che si occupino terre con la forza, cacciando le persone che vi abitano. Nessun Dio parla di guerra, ogni Dio parla d’amore. Finché Israele mantiene questa posizione, il neocolonialismo continuerà a condizionare tutto il Mediterraneo e i paesi arabi”.

L’incontro ha evidenziato come la pace non sia un concetto astratto, ma un impegno concreto: dalle parole di Tamini emerge la necessità di confrontarsi con la storia, di denunciare le ingiustizie e di agire in prima persona per costruire soluzioni possibili. Gagliardi ha aggiunto: “Giornate della memoria ce ne sono tante, ma la storia non insegna se non ci impegniamo a trasmetterla e a lottare per un futuro migliore per tutti”.

La manifestazione ha così combinato memoria, approfondimento culturale e impegno civico, con un filo rosso che parte dal rispetto dei diritti umani e arriva alla necessità di creare una pace reale e concreta, basata sulla giustizia e sulla consapevolezza storica.