TERMOLI. La rassegna Controcampi si conclude con la sezione Off.

Questa sera, alle ore 18:30, al lido Panfilo, Lungomare Cristoforo Colombo 53, Termoli. Controcampi Off sarà crocevia, luogo di raccolta del molteplice, mosaico composto da sguardi differenti. Il concetto di intersezionalità risuonerà esplorato nelle arti, in quanto mezzi significanti; nelle istanze veicolate, in quanto contenuti radicati e consapevoli; nei corpi e negli atti, in quanto fondativi di esistenze politiche.

L’incontro ospiterà interventi plurali, tra i quali gli amici e amiche di Again for Palestine e di Bds Lanciano, le quali interverranno con un banchetto e con un momento informativo sulle campagne di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni e la creazione di Spazi Liberi dall’Apartheid Israeliano.

Saranno presenti le esposizioni grafiche di tre artist3: Mar ziè, Iro e Madlean, tutt3 abitanti i territori costieri del Molise e del basso Abruzzo, accumunat3 dagli sguardi dissidenti e scardinati, ponenti al centro i temi della violenza di genere, dei diritti, dei rapporti di potere tra popoli e tra generi, verso la costruzione di nuovi modi di abitare gli spazi comunitari e le relazioni, di sorellanze e pratiche incendiarie, passando attraverso lenti diverse, accomunate da volontà trasformative.

La rassegna di sguardi dissidenti si concluderà con la presentazione di Hekate, un progetto sperimentale di spoken music, realizzato da un trio di voci in lotta. Cos’è la spoken music? Cosa c’entra con la poesia? La spoken music è un genere ibrido e irrequieto, che fortunatamente fatica a incasellarsi e a darsi un canone di riferimento. Nasce dallo sconfinamento, dalla commistione di poesia orale e performativa ed elementi musicali, creando in questo modo un mezzo di espressione artistica libero e significante, situato nelle zone d’ombra tra il cantautorato, la parola parlata, il canto e la musica sperimentale. Il mezzo in sé riflette su quale siano i rapporti tra poesia e suono, superando i confini tradizionali di entrambe le discipline.

Si esplora un approccio all’arte dinamico, così come alle relazioni, in quanto processi in divenire. Questo modo di esistere e di fare arte, libero e inafferabile, si oppone all’industria di produzione finalizzata al consumo avente come unico obiettivo il prodotto usa e getta.

Controcampi Off si propone di costruire spazi d’incontro e d’incanto, in cui il pensiero possa ospitare l’incertezza e la bellezza dinamica dell’andare, insieme, alla ricerca di nuovi modi, decolonizzati e decostruiti, di esistere.