La storia di Campomarino sul palcoscenico mondiale della Convention di New Orleans

CAMPOMARINO. Dal cuore del Molise alla vibrante Louisiana: una delegazione italiana si prepara a prendere il volo verso gli Stati Uniti per partecipare alla 50ª Annual Convention TAI, che si terrà dal 19 al 24 agosto presso il prestigioso Higgins Hotel e il World War II National Museum di New Orleans.

La trasferta italiana si aprirà con un momento altamente simbolico e carico di emozione: la presentazione del libro “Red Tails” di Marco Altobello, prevista al Centro di Cultura Italiana di New Orleans. Il testo ha già riscosso ampi consensi e riconoscimenti in importanti sedi internazionali, quali il Senato della Repubblica a Roma, la città di Philadelphia e la Polk State College in Florida.

Marco Altobello, che non è nuovo al palcoscenico internazionale della TAI, torna così a rappresentare con orgoglio la sua terra, come accaduto lo scorso anno alla Convention di Washington e due anni fa all’Università della Florida.

Il programma della Convention 2025 si preannuncia ricchissimo: tra cerimonie militari, sessioni di leadership, incontri culturali e momenti di networking di alto livello, il Chapter Italiano sarà protagonista in più occasioni, confermando il suo ruolo di ponte culturale e storico tra due continenti. Saranno presenti veterani, ex piloti, storici di fama internazionale e importanti rappresentanti istituzionali. Altobello sarà tra i relatori/speaker insieme a Melanie Resto e Bruce Jones, figure chiave del chapter italiano.

Durante la Convention ci sarà inoltre la presentazione in anteprima mondiale del documentario girato a Campomarino lo scorso aprile dal regista Ben Dolphin. Questo progetto audiovisivo, nato dalla collaborazione con Waymand Brothers, presidente del Chapter di New Orleans, racconta con intensità e suggestione la storia, i luoghi e le principali attrazioni di Campomarino e del territorio molisano.

“Questa Convention – spiega Altobello – rappresenta una nuova occasione per dare voce alla nostra storia su un palcoscenico internazionale di altissimo profilo. Campomarino oggi è un simbolo tangibile di memoria, amicizia e relazioni internazionali importanti. Il nostro impegno è quello di fare in modo che questa storia non rimanga confinata nei cassetti privati come accaduto spesso, ma continui a vivere, generando cultura, consapevolezza e turismo.”

Anche Melanie Resto sottolinea il valore umano e personale di questa esperienza:

“Alla Convention avrò l’opportunità di parlare dell’importanza di mantenere viva la memoria di questi piloti coraggiosi e del loro incredibile sacrificio. Condividerò inoltre le mie esperienze di incontro con i loro familiari qui in Italia. Sono profondamente orgogliosa di far parte di questa squadra guidata da Marco che con passione rappresenta l’Italia e il Molise.”