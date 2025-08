La veglia al mercato ittico, il pellegrinaggio di San Basso

TERMOLI. Per il secondo anno di fila, l’incertezza meteo ha un po’ guastato la serata del 3 agosto, ma il copione di San Basso è stato rispettato in pieno. La veglia notturna non ha perso il suo cuore pulsante: quello della fede.

Le condizioni atmosferiche non hanno spento il fervore e la devozione dei termolesi. Al mercato ittico, fulcro simbolico della marineria locale, si è rinnovato l’antico pellegrinaggio alla statua lignea di San Basso, patrono della città. Un momento intenso di spiritualità popolare, che ha dimostrato ancora una volta quanto radicata sia la tradizione nel cuore della comunità.

La giornata di oggi prosegue con un ricco programma liturgico:

Alle 6:00, la suggestiva messa dell’aurora celebrata proprio al mercato ittico, presieduta dal vescovo Claudio Palumbo

Alle 8:30, la seconda celebrazione eucaristica

Alle 18:30, il solenne Pontificale, seguito alle 19:00 dalla tanto attesa processione per le vie del centro.