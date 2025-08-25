L’ammiraglio Rosati in visita alla Capitaneria di porto di Termoli

TERMOLI. Questa mattina il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.), Ammiraglio di Squadra (r) Pierluigi Rosati, accompagnato da una rappresentanza della locale sezione dell’associazione, ha fatto visita alla sede della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli, ove è stato accolto dal Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto, Capitano di Fregata (CP) Giuseppe Panico.

Nell’alveo della tradizionale collaborazione tra il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, basata sul comune spirito di appartenenza alla Forza Armata e sulla piena consapevolezza di valori omogenei, l’incontro consolida lo stretto legame tra la Capitaneria di porto e l’Associazione, che annovera tra i propri iscritti anche una significativa parte del personale che, con il proprio servizio, è stato testimone della storia del Corpo delle Capitanerie di porto.

Nell’occasione l’Ammiraglio Rosati, dopo un breve briefing sulle attività condotte dal Comando termolese nella giurisdizione molisana e dell’arcipelago delle Isole Tremiti, ha avuto modo di apprezzare l’organizzazione e gli assetti operativi della Guardia Costiera termolese, visitando la Sala Operativa del Comando, ove ha potuto salutare il personale militare che svolge i delicati compiti di gestione delle emergenze in mare e sulle coste, nonché di controllo del traffico marittimo e portuale.

L’incontro ha ribadito i profondi e radicati vincoli di amicizia e collaborazione tra l’Associazione e le Capitanerie di porto, nel segno di un sempre tangibile e costruttivo impegno a servizio della collettività, finalizzato alla valorizzazione e al supporto delle attività che la Guardia Costiera porta avanti in materia di divulgazione della cultura e della sicurezza in mare. Ciò ha trovato concreta realizzazione in occasione della “Giornata del mare e della cultura marinara”, celebrata lo scorso 11 aprile nel porto di Termoli, nonché in altre ulteriori iniziative e ricorrenze sia nazionali che locali.

A suggellare la visita, la tradizionale firma del “libro d’onore” e la consegna, da parte del Comandante Panico, del Crest della Capitaneria di porto.

Al termine dell’incontro l’Ammiraglio Rosati ha rivolto parole di particolare apprezzamento per l’attività svolta da uomini e donne della Guardia Costiera termolese.