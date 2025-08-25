L’Arca di EmMa a Campomarino: cultura, cuore e solidarietà in piazza

CAMPOMARINO. Cultura, tradizione e cuore: così Campomarino è andato alla riscoperta delle proprie origini arbëreshe con il primo evento organizzato dall’Aps “L’Arca di EmMa”. Largo Santa Maria si è trasformato in un punto di incontro tra amici, famiglie e appassionati, tutti uniti dalla voglia di celebrare la propria identità e di sostenere la solidarietà.
L’associazione Gjaku I Shprishur ha animato la serata con danze e momenti folcloristici, mentre il ricavato della raccolta fondi sarà destinato inizialmente al sostegno dell’associazione e successivamente a famiglie in difficoltà.
Nonostante la pioggia abbia limitato la parte finale più movimentata, gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa:
“Nonostante la pioggia abbia rovinato la parte finale e forse più movimentata della serata, possiamo dire di aver fatto rumore anche questa sera! Abbiamo vissuto ancora una volta una serata all’insegna della solidarietà e dell’unione, della collaborazione e della condivisione!
Ringraziamo di vero cuore tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare la nostra serata: l’amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, senza alcuna distinzione; le istituzioni, i servizi e la cultura, sempre disponibili e collaborativi; il signor Nicola Candigliota, presentatore d’eccellenza sul palco; il signor Vincenzo Chimisso, poeta compaesano; il professor Massaro con la sua associazione ‘Gjaku I Shprishur’, promotori delle nostre origini e della cultura arbëreshe; l’associazione cacciatori, in particolar modo il signor Romeo Sabatini e il signor Donato Piermarino, uomini dal cuore grande che alla prima telefonata hanno risposto ‘noi ci siamo’; l’associazione San Vincenzo, in particolare la signora Loredana De Camillis, sempre pronta a trovare la soluzione più adeguata ad ogni evenienza; don Rosario, per la messa a disposizione dei locali per la preparazione alimentare; i ragazzi campomarinesi che hanno indossato abiti tipici arbëreshe; i commercianti che ci hanno sostenuto come sponsor; gli amici della Tifernus Dragon Campomarino, onnipresenti e indispensabili; zio Basso e i suoi amici di Nuova Cliternia, tagliatori di angurie impeccabili; Loriana Evangelista Rilò Gioielli, per l’allestimento del palco nonostante il poco preavviso; Naimi Creazioni, per la realizzazione di oggetti hand made originali ed esclusivi; l’associazione Aisa, curatori della sicurezza; i Piermarinetz: la pioggia non ha permesso di concludere la serata con la vostra musica, ma siete parte integrante della nostra associazione, ideatori della t-shirt Emma di Ninabell e promotori attivi del CAP 86042; la Compagnia del Bosco, per l’aiuto nella preparazione dell’allestimento in piazza; e tutti coloro che si sono messi a disposizione per montaggio e smontaggio stand, casse ed ogni tipo di servizio offerto.
Grazie anche a chi ci ha snobbato o criticato: le critiche, se costruttive, ci aiuteranno a migliorare e crescere. Siamo certi che fare del bene riempie l’anima e il cuore. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla serata: siete la nostra forza più grande. Speriamo di avervi soddisfatti nel migliore dei modi; in caso contrario lavoreremo per fare di meglio.
Ci rivedremo presto. Nel frattempo ricordiamo che sensibilizzarci verso la disabilità può renderci soltanto persone migliori!”.
L’evento ha dimostrato come Campomarino sappia trasformare la propria storia e le proprie tradizioni in momenti di festa, amicizia e solidarietà, confermando il valore della comunità e della partecipazione collettiva.