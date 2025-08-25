L’Arca di EmMa a Campomarino: cultura, cuore e solidarietà in piazza

CAMPOMARINO. Cultura, tradizione e cuore: così Campomarino è andato alla riscoperta delle proprie origini arbëreshe con il primo evento organizzato dall’Aps “L’Arca di EmMa”. Largo Santa Maria si è trasformato in un punto di incontro tra amici, famiglie e appassionati, tutti uniti dalla voglia di celebrare la propria identità e di sostenere la solidarietà.

L’associazione Gjaku I Shprishur ha animato la serata con danze e momenti folcloristici, mentre il ricavato della raccolta fondi sarà destinato inizialmente al sostegno dell’associazione e successivamente a famiglie in difficoltà.

Nonostante la pioggia abbia limitato la parte finale più movimentata, gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa:

“Nonostante la pioggia abbia rovinato la parte finale e forse più movimentata della serata, possiamo dire di aver fatto rumore anche questa sera! Abbiamo vissuto ancora una volta una serata all’insegna della solidarietà e dell’unione, della collaborazione e della condivisione!

Ringraziamo di vero cuore tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare la nostra serata: l’amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, senza alcuna distinzione; le istituzioni, i servizi e la cultura, sempre disponibili e collaborativi; il signor Nicola Candigliota, presentatore d’eccellenza sul palco; il signor Vincenzo Chimisso, poeta compaesano; il professor Massaro con la sua associazione ‘Gjaku I Shprishur’, promotori delle nostre origini e della cultura arbëreshe; l’associazione cacciatori, in particolar modo il signor Romeo Sabatini e il signor Donato Piermarino, uomini dal cuore grande che alla prima telefonata hanno risposto ‘noi ci siamo’; l’associazione San Vincenzo, in particolare la signora Loredana De Camillis, sempre pronta a trovare la soluzione più adeguata ad ogni evenienza; don Rosario, per la messa a disposizione dei locali per la preparazione alimentare; i ragazzi campomarinesi che hanno indossato abiti tipici arbëreshe; i commercianti che ci hanno sostenuto come sponsor; gli amici della Tifernus Dragon Campomarino, onnipresenti e indispensabili; zio Basso e i suoi amici di Nuova Cliternia, tagliatori di angurie impeccabili; Loriana Evangelista Rilò Gioielli, per l’allestimento del palco nonostante il poco preavviso; Naimi Creazioni, per la realizzazione di oggetti hand made originali ed esclusivi; l’associazione Aisa, curatori della sicurezza; i Piermarinetz: la pioggia non ha permesso di concludere la serata con la vostra musica, ma siete parte integrante della nostra associazione, ideatori della t-shirt Emma di Ninabell e promotori attivi del CAP 86042; la Compagnia del Bosco, per l’aiuto nella preparazione dell’allestimento in piazza; e tutti coloro che si sono messi a disposizione per montaggio e smontaggio stand, casse ed ogni tipo di servizio offerto.

Grazie anche a chi ci ha snobbato o criticato: le critiche, se costruttive, ci aiuteranno a migliorare e crescere. Siamo certi che fare del bene riempie l’anima e il cuore. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla serata: siete la nostra forza più grande. Speriamo di avervi soddisfatti nel migliore dei modi; in caso contrario lavoreremo per fare di meglio.

Ci rivedremo presto. Nel frattempo ricordiamo che sensibilizzarci verso la disabilità può renderci soltanto persone migliori!”.