“Le notti del vino”: Campomarino tra gusto, tradizione e convivialità

CAMPOMARINO. Un’atmosfera suggestiva e coinvolgente ha avvolto il Borgo Antico di Campomarino ieri sera, 12 agosto, in occasione dell’evento Le Notti del Vino, promosso dal Comune di Campomarino in collaborazione con il Centro Servizi Turistici e Culturali e l’associazione Città del Vino.

La manifestazione, pensata per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, ha attirato un pubblico numeroso composto da turisti e residenti, che hanno affollato le vie del borgo per partecipare a una serata all’insegna del gusto, della tradizione e della convivialità.

Protagonisti indiscussi della serata sono stati i vini delle cantine locali, presentati in un percorso di degustazione che ha offerto ai visitatori la possibilità di scoprire la qualità e la varietà della produzione vitivinicola molisana. Accanto ai vini, non sono mancati piatti tipici della cucina tradizionale del Molise, preparati con cura per esaltare i sapori autentici della regione.

La riuscita dell’evento ha suscitato grande entusiasmo tra gli organizzatori. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso piena soddisfazione per la partecipazione e per l’ottimo riscontro ottenuto:

“Le Notti del Vino rappresentano un’occasione importante per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze. La risposta del pubblico ci conferma che siamo sulla strada giusta per far conoscere e valorizzare Campomarino e le sue tradizioni”, ha dichiarato il primo cittadino.

L’evento si è confermato un appuntamento di grande richiamo, capace di unire cultura, gusto e identità locale in un contesto unico, contribuendo a rendere ancora più viva l’estate campomarinese.