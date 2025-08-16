L’intramontabile: oltre 4mila persone al concerto di Bobby Solo a Madonna Grande

CAMPOMARINO. Festività della Madonna Grande: evento organizzato dalla Parrocchia Madonna Grande in collaborazione con l’Associazione Madonna Grande e con il patrocinio del Comune di Campomarino.

In migliaia per Bobby Solo, ieri, nella serata di Ferragosto, a Nuova Cliternia.

L’artista ha ripercorso tutti i suoi grandi successi. La serata si è conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Quest’anno è stata una festività all’insegna della memoria di don Nicola Pietrantonio deceduto lo scorso 30 giugno, infatti nella serata del 14 agosto, prima della solenne veglia mariana, c’è staro un commovente ricordo in suo onore.

Il culmine della festa si è avuto il 15 agosto con la messa solenne presieduta dal vescovo Claudio Palumbo che nell’occasione ha officiato la nomina del nuovo parroco don Antonio Mastantuono. Il sipario sulla festività calerà ufficialmente il 17 agosto con l’estrazione dei biglietti vincenti della tradizionale lotteria, alle ore 19. La festività della Madonna Grande si conferma una grande attrazione religiosa e turistica con oltre 4mila presenze in piazza che fanno sì che l’evento sia uno dei più importanti del comune di Campomarino dopo la festività patronale di Santa Cristina.