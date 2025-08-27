L’urna di San Felice Martire in processionedopo 25 anni

SAN FELICE DEL MOLISE. Grande attesa a San Felice del Molise per le celebrazioni. Il 30 agosto 2025 si festeggia San Felice Martire, la cui urna esce in processione ogni 25 anni. Tale evento è chiamato “Centenario”.

Programma delle iniziative

Dal 21 agosto , alle 18.30: santa messa e recita della Novena alla cappella di San Felice Papa.

, alle 18.30: santa messa e recita della Novena alla cappella di San Felice Papa. Venerdì 29 agosto 2025 – Vigilia del Centenario Dalle 16: confessioni Alle 18.30: recita del santo rosario Alle 19: santa messa vigiliare celebrata dal parroco, don Pietro Cannella A seguire: processione per le vie del paese

Sabato 30 agosto 2025 – Solennità di San Felice Martire Alle 11: santa messa solenne presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, S.E. Mons. Claudio Palumbo Segue processione

Domenica 31 agosto 2025 – Festa del Cuore Immacolato di Maria Alle 11.30: santa messa e processione lungo le vie del paese



San Felice Martire tra leggenda e storia

(Testo a cura di padre Angelo Gabriele Giorgetta)

La leggenda racconta che nei primi secoli, durante la persecuzione contro i cristiani, un giovane chiamato Felice morì martire. Si narra che proprio dal suo nome abbia preso origine l’attuale abitato. Sempre secondo la tradizione, egli fu sepolto su un colle (oggi nel comune di Castelmauro) che si affaccia sul “Vallone della Botte”.

Il corpo, ritrovato intatto, fu in seguito traslato a Roma. Solo nel 1824 venne deciso di portarlo a San Felice, non senza contese con i fedeli di Castelmauro. Per risolvere la disputa furono utilizzati due buoi non domati ai quali fu affidato il carro con il “Corpo Santo”. Gli animali si diressero spontaneamente verso San Felice, sancendo così la destinazione definitiva delle reliquie.

Un manoscritto del 1950 di don Michele Paolone racconta che, durante il trasporto, “il grano calpestato dal carro e dal popolo miracolosamente si rialzava” e che mai come in quell’anno ci fu un raccolto così ricco.

La devozione si è tramandata fino a oggi: ogni 30 maggio, in occasione della festa patronale di San Felice Papa, i fedeli di Castelmauro si recano a venerare il Santo, al quale affidano i propri giovani.

Dagli archivi parrocchiali emergono ulteriori dettagli: la statua in cera, che contiene le ossa del Santo, fu realizzata a Napoli intorno al 1820; mentre la festa popolare del 30 agosto coincide con la data del martirio di San Felice e del suo compagno Adautto.

Nel 1999, durante l’esumazione, è stato verificato che sono presenti circa l’80% delle ossa, appartenenti a un uomo di circa 30 anni. Negli stessi documenti parrocchiali sono attestati cinque miracoli attribuiti all’intercessione del Santo, con le seguenti date: 30 maggio 1922, anno 1950, 30 maggio 1956, 4 settembre 1969 e 23 luglio 1957.