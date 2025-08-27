PETACCIATO. Magia di fine estate con il concerto per arpa e fagotto al tramonto.

Una serata di fine estate ha regalato a Petacciato un’emozione indimenticabile. Nel suggestivo scenario del centro storico e del Palazzo Ducale, quasi un centinaio di persone hanno partecipato a un concerto unico al calar del sole, con protagonisti l’arpa di Francesca Tirale e il fagotto di Francesco Fontolan, giunti per l’occasione dal Trentino.

Un connubio musicale raro e sorprendente, che ha unito delicatezza e profondità, dando vita a un’atmosfera magica, capace di trasformare il borgo in un palcoscenico naturale. La musica ha dialogato con il tramonto, con le pietre antiche e con il silenzio della sera, creando un’esperienza che resterà nella memoria di tutti i presenti.

Il successo della serata è stato reso possibile grazie alla fondamentale collaborazione tra più realtà:

• l’Amministrazione Comunale di Petacciato, che ha sostenuto l’iniziativa con attenzione e sensibilità,

• il Mu.Se. – che ha permesso l’apertura straordinaria del Palazzo Ducale, cornice preziosa dell’evento,

• e l’associazione PetacciatoAmoreMio Aps, promotrice e organizzatrice attiva di tutto l’evento.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando che la bellezza, quando si intreccia con musica e luoghi, ha il potere di richiamare qualità, partecipazione e comunità. L’applauso lungo e sentito, alla fine, non era rivolto soltanto ai due musicisti giunti dal Trentino in esclusiva per Petacciato, ma anche al paese stesso, capace di offrire scenari e occasioni di rara intensità. Una serata che ha dimostrato come la bellezza, quando si manifesta, sappia davvero attrarre persone attente e appassionate e trasformarle in comunità.