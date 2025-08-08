Morgette trionfa nei Giochi Medievali: oggi il Palio di San Nicola

GUGLIONESI. Si sono svolti ieri sera, giovedì 7 agosto, i Giochi Medievali che hanno aperto ufficialmente la festività di San Nicola. In viale Regina Margherita si sono sfidate le sei contrade di Guglionesi, lungo lo stesso percorso che oggi vedrà sfilare il tanto atteso Palio di San Nicola, giunto alla sua 29ª edizione.

I partecipanti si sono cimentati in sette prove di abilità e forza: corsa con l’uovo, corsa con i sacchi, corsa sui mattoni, disfida dei formati, tiro alla fune, taglio del tronco e ruba bandiera. La competizione è stata combattuta fino all’ultimo, ma alla fine a vincere è stata la Contrada Morgette, seguita nell’ordine da Calvario, Santa Margherita, Fontenuova, Macchie e Borgo.

Le prove sono state giudicate da Annamaria Becci, Marcello Pace e dal nuovo ingresso Antonio D’Amario, con la supervisione e la conduzione dello speaker Pasquale Marcantonio.

Al termine delle gare sono stati annunciati anche i cavalli e i cavalieri che oggi correranno il Palio:

Borgo – cavallo Golden Leader, cavaliere Andrea De Santis

Calvario – cavallo Swetti, cavaliere Andrea Paita

Morgette – cavallo Thiago, cavaliere Gabriele Silvestrini

Macchie – cavallo Zeus, cavaliere Elisei Costantino

Santa Margherita – cavallo Flaming, cavaliere Andrea Marini

Fontenuova – cavallo Lola, cavaliere Paolo Silvestrini

La serata si è conclusa con un clima di festa, preludio alla giornata di oggi in cui cavalli e cavalieri si contenderanno il Palio di San Nicola.