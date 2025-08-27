Muro Lucano chiama Colletorto per i 700 anni di Giovanna I D’Angiò

COLLETORTO. Muro Lucano chiama Colletorto per celebrare all’ombra del castello, nel cuore della roccia, i 700 anni dalla nascita di Giovanna I d’Angiò, con un saggio della storica Chiara Ponte, tra canti, rievocazioni e musici d’altri tempi

Batte forte il cuore a Muro Lucano per la regina Giovanna I d’Angiò. Muro Lucano, in provincia di Potenza, è un paese dell’anima. Rifugio di mille pensieri. Sospeso tra nubi e monti sull’orlo del cielo. Il borgo è tessuto da alti muri. Le case in fila come gradoni giganti. Appoggiati alla montagna fino alla rocca increspata. Dove in solitudine sorgono la cattedrale, il castello e la statua di San Gerardo. Una cartolina felice. Un affaccio emotivo. In equilibrio sulle gole di un canyon che brilla di Mulini e di sentieri verdi. Un tempo pieni di vita. All’ombra del castello, baciato dal sole, al momento senza vento, dove stridono ancora le oscure vicende che portarono all’assassinio della regina, si sono svolte le celebrazioni per i 700 anni dalla nascita di Giovanna I d’Angiò (1326 – 1382). Nel cuore della roccia, in uno spaccato naturale interessante, è stata rievocata la tragica storia della regina. Al centro dell’attenzione scene teatrali e musiche medioevali in costumi d’epoca hanno fatto da cornice alla presentazione del libro di Chiara Ponte “Giovanna I d’Angiò gloria delle donne e dei re”. Il libro ripercorre la parabola di una delle donne più potenti e affascinanti del Trecento. Giovanna I d’Angiò, regina colta, generosa e devota, dipinta

ingiustamente come donna dissoluta dal pensiero maschilista, è stata capace di governare il Regno di Napoli per circa 40 anni. Nonostante osteggiata da Papi, da tanti nemici e perfino dai suoi mariti. Il libro di Chiara Ponti, con un ricco apparato bibliografico di fonti inedite, traduzioni di atti e testi di archivio, esplora il cammino di una donna scaltra nel governare, amante della cultura e dei bisogni popolari. A lei si devono fondazioni religiose, ostelli per i poveri e costruzioni di chiese. Il libro di Chiara Ponti documenta infine il rapporto con i pontefici e i personaggi più illustri dell’epoca: Petrarca, Boccaccio, Santa Caterina da Siena e Santa Brigida di Svezia. Molto seguita, in alta quota, come si vede dalle immagini, la rievocazione di questi episodi a cura dell’Associazione “Donne e Storia” di Muro Lucano. Promotrice dell’evento. Ecco i nomi del gruppo teatrale. Intervento iniziale di Luisa Rendina, storia e civiltà europee. Marcella Laurito nei panni di Giovanna d’Angiò. Felicia Sarcinella, in abito blu, Maria di Chantillon. Dama di corte Francesca Setaro. Accoglienza in abiti medioevali Liliana Ferracane e Vittoria Cerone. In concerto con zampogna, tamburi, flauti e strumenti a corda d’epoca il gruppo musicale di Grottaglie Odor Rosae Musices. Bella e interessante questa cornice dal sapore antico. Soddisfatto il sindaco di Muro Giovanni Setaro per la riuscita dell’evento. Nel salutare il pubblico numeroso, gli storici giunti da lontano e da fuori regione, e gli stessi organizzatori, Giovanni Setaro ha precisato come siano importanti tali iniziative culturali legate alla storia più affascinante del borgo. Stimolano senz’altro chiunque ad amare di più le proprie risorse, il contesto paesaggistico e il patrimonio d’arte vanto della realtà di Muro Lucano. Hanno portato i saluti da remoto l’amministrazione comunale e il Gruppo Storico Giovanna d’Angiò di Colletorto. La singolare esperienza culturale molisana, animata da un imponente corteo storico e dall’incendio artistico della torre in onore della regina napoletana, è presente nel libro di Chiara Ponte. E s’impone tra le iniziative più belle del Meridione. “A nome del Gruppo Storico – ha dichiarato il presidente Vincenzo Ritucci – porgiamo un caloroso saluto agli organizzatori e all’autrice Chiara Ponte. Per noi è un onore essere vicino a questa celebrazione in occasione dei 700 anni dalla nascita della regina. Figura centrale della nostra memoria storica. Fonte d’ispirazione nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Con passione continuiamo a raccontare la storia di Giovanna I d’Angiò perché diventi sempre più viva e condivisa”. Ed è proprio questo lo spirito delle celebrazioni in cantiere tra Muro Lucano, Colletorto, Napoli e l’hinterland vesuviano.