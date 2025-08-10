Nel ricordo di Pio Fumo: a 10 anni dalla sua scomparsa

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Dieci anni fa scompariva Pio Fumo, il Vate delle Isole Tremiti, più che mai vivo nell’animo di chi l’ha conosciuto e ha condiviso con lui un tratto, sia pur breve, del suo percorso di vita e di cultura. Grazie a importanti e lodevoli iniziative volte a tutelarne la memoria, il suo nome continuerà a vivere anche nelle nuove generazioni, che avranno così occasione di conoscere e apprezzare quella che è stata una delle voci più autorevoli della cultura storica, letteraria e poetica del nostro territorio.

Il 14 giugno scorso, con una cerimonia ufficiale, è stata inaugurata a San Domino, dalla Sindaca delle Tremiti Annalisa Lisci, e alla presenza di Autorità locali e regionali, la “Biblioteca Comunale Pio Fumo”, ricca di oltre duemila volumi, con postazioni internet, schermi interattivi e uno spazio dedicato ai bambini. La Biblioteca, che si propone di diventare un importante polo culturale e di aggregazione, luogo di incontro per cittadini e visitatori da vivere tutto l’anno, non poteva che essere dedicata a colui che per tutta la vita è stato un emblema culturale di altissimo livello per le Isole, in virtù del grande amore che nutriva per esse, conosciute nella giovanissima età.

Di Pio Fumo si vogliono ricordare anche gli approfonditi studi archeologici sull’arcipelago e le importanti pubblicazioni che ha realizzato nel settore; le odi dedicate ogni anno a Santa Maria a Mare, Patrona delle Isole, che declamava durante la festa religiosa a mare del 15 agosto; l’accoglienza alla “Nave dei Poeti”, di cui era l’importante referente isolano, evento annuale in cui, tra le declamazioni dei Poeti, recitava i suoi mirabili versi.



E proprio nel segno di un familiare e amichevole ricordo della sua levatura culturale e umana, nel pomeriggio del 7 agosto, presso la Biblioteca a lui dedicata, si è riunita parte della sua famiglia, nella persona della moglie Frauke Borchert e della figlia Maria Fumo, unitamente alla scrittrice termolese Maria Carmela Mugnano. Le ospiti sono state cordialmente accolte dalla Sindaca, da Vivien Williams, Editore, coordinatrice del Posidonia Festival e rappresentante della Biblioteca, oltre che collaboratrice della Proloco, e dagli amici storici delle Tremiti, Gabriele Carta e Gaetano Simone.

Con l’occasione è stata lasciata in dono alla Biblioteca, dalla famiglia, la silloge poetica Neri coralli, poesie giovanili di Pio Fumo, che contiene i disegni della moglie Frauke. Da parte di Maria Carmela Mugnano sono stati donati il suo romanzo L’Isola di cristallo, ispirato alle Tremiti, e la raccolta di monologhi teatrali poetici La Sorgente del mare o Ventiquattro Personaggi in cerca… d’Amore, entrambi presentati a San Domino da Fumo il 16 agosto 2010 e il 12 agosto 2013.

La scrittrice ha anche fatto dono al polo culturale di due pagine incorniciate del suo romanzo.

Questa visita “al femminile”, di fatto, ha avuto un’anticipazione a giugno con la scultrice e pittrice ferrarese Flavia Franceschini, anch’essa presenza storica alle Tremiti e amica di lunga data di Pio Fumo, di cui ha ritratto l’effigie del volto su un bassorilievo di terracotta, che ha donato alla Biblioteca.

Nell’auspicare altre analoghe iniziative di commemorazione del Poeta nel territorio, si ricorda la poesia Ti porteremo il mirto e la ginestra, che Maria Carmela Mugnano gli ha dedicato alla sua scomparsa: versi che hanno conferito premi e riconoscimenti in Italia alla sua autrice, fra cui la nomina a “Poeta Federiciano” 2019 al Castello di Lagopesole in Basilicata.

TI PORTEREMO IL MIRTO E LA GINESTRA

(Isole Tremiti – in memoria di Pio Fumo)

Per queste antiche scale

ti porteremo il mirto dei Poeti

intrecciato alla ginestra solitaria…

E aspetteremo che da noi salga quel vento

che manderemo a scuoter l’irto viso

di polverose cale,

per recarti aromi d’alga e di elicriso.

… Aspetteremo il vento

che salirà quassù come un destriero

per potergli affidare la corona

che nel silente incanto della notte

verrà a posarti lieve sulla testa.

E sarai qui con sguardo acuto e fiero

a rimirar nel cielo quelle stelle

che alla flotta di Diomede in gran tempesta

pietose offrirono rotta sicura

su queste perle nel pelago sparse,

e sarai roccia viva tra pietre arse.

… E il vento tornerà con nuova storia

di antichi eroi, santi e predatori

di cui ci hai tramandato la memoria.

Sapremo allora che quello è il tuo dono…

Andremo a dire all’onda che si frange

d’esser per te il canto di una madre,

dolce a cullarti per non sentirti solo,

e forte… a sovrastare il pianto

di diomedee in volo.

Ti porteremo il mirto e la ginestra.

MARIA CARMELA MUGNANO