“Notte nel Borgo Antico” alla ventesima edizione

MONTENERO DI BISACCIA. Giunge alla sua ventesima edizione la “Notte nel Borgo Antico”, l’evento estivo di punta della Pro Loco “Frentana” inserito all’interno del cartellone estivo Montenerese.

In occasione di questo compleanno speciale, abbiamo deciso che la manifestazione dovesse avere un palcoscenico sicuramente variegato ma soprattutto più centrale: ed è per questo motivo che la Notte nel Borgo Antico 2025 si svolgerà, a partire dalle ore 21, principalmente in Piazza della Libertà, quella che i Monteneresi in dialetto chiamavano la “Prtall”, ossia Portella, nome della porta di accesso all’antico borgo e della quale oggi sono purtroppo andati perduti i resti.

I siti di interesse storico e culturale dislocati lungo Via Regina Elena e Via Regina Margherita (tra cui la “Porta Nuova”, la “Porta Mancina” e l’antico frantoio ipogeo di Palazzo Iavicoli) saranno aperti al pubblico e si potranno scoprire le notizie storiche grazie alle visite guidate realizzate dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo “Sammy Basso”, nell’ambito del Progetto “A piccoli passi nella storia”.

Come di consueto, largo spazio all’artigianato e all’enogastronomia, con espositori locali e provenienti da tutta la regione.

Ruolo altrettanto importante giocherà la musica, per tutti i gusti, tutte le età e in diverse location: nelle serate del 7 e 8 agosto, Quelli del Bufù e “I Guje” di Guglionesi si esibiranno nei pressi della Villa Comunale, animando e intrattenendo gli ospiti; la Scuola di Ballo “Union Dance” di Mafalda farà danzare tutti all’interno della pista di pattinaggio; alcuni DJ monteneresi faranno ballare i più giovani con la Silent Disco, in un’area che i monenteresi conoscono come “Villa vecchia”.

In Piazza Giovanni XXIII, invece, la sera di giovedì 7 agosto ci saranno i “Saxophonefactor” Gerardo Mautone e la cantante Ilaria Carlucci, mentre venerdì 8 agosto si esibirà il duo “I Bifolki”.

Come ogni anno, oltre allo street food, i volontari della Pro Loco “Frentana” delizieranno gli ospiti con diverse specialità locali, accogliendo i visitatori all’interno della Villa Comunale che, come tutte le altre location che ospiteranno la manifestazione, saranno allestite magicamente e … con alcune sorprese!

Appuntamento allora al 7 e 8 agosto, con la Ventesima Edizione della “Notte nel Borgo Antico” a Montenero di Bisaccia.