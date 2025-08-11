TERMOLI. «La gentilezza come atto di resistenza. La cattiveria umana non è un’eccezione, ma una presenza costante, spesso silenziosa, che si insinua nei rapporti, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni. È la parola tagliente detta per ferire, l’indifferenza verso chi soffre, il potere esercitato senza giustizia. È il cinismo che si traveste da efficienza, la competizione che calpesta la dignità.

Ma proprio qui, in questa realtà che conosciamo bene, fatta di sacrifici quotidiani, di famiglie che lottano per arrivare a fine mese, di giovani che cercano un futuro senza dover abbandonare la propria terra, dobbiamo far sentire con forza la nostra voce. Non per gridare, ma per ricordare che la gentilezza, la solidarietà, il rispetto sono atti rivoluzionari.

Il lavoro come luogo di umanità

Nel mondo del lavoro, la cattiveria si manifesta spesso sotto forma di sfruttamento, precarietà, mobbing. Ma noi crediamo che il lavoro debba essere il primo luogo dove si costruisce la pace sociale. Dove il rispetto per la persona viene prima del profitto. Dove il sindacato non è solo difesa, ma proposta, visione, cura.

La Cisl, la Fnp-Cisl e l’Anteas Regionale Molise, non si limitano a denunciare: costruiscono ponti, tra lavoratori e istituzioni, tra giovani e opportunità, tra chi è rimasto indietro e chi può tendere una mano. Perché ogni gesto di solidarietà è una risposta concreta alla cattiveria.

La cattiveria non è destino

Non possiamo accettare che la cattiveria sia considerata inevitabile. Non è il prezzo da pagare per vivere in società. È una scelta, e come tale può essere contrastata. Con la formazione, con il dialogo, con la presenza attiva nei luoghi dove si decide. Con la forza tranquilla di chi non si piega, ma propone.

Un Molise che resiste con dignità

In Molise, la resistenza non è fatta di clamore, ma di dignità. Di chi si alza ogni mattina per lavorare, per educare, per curare. Di chi nonostante tutto sceglie di restare, di credere, di costruire.

La CISL, la Fnp-Cisl e l’Anteas Regionale Molise sono accanto a queste persone per camminare con loro. Un fraterno saluto a tutti voi». Luigi Pietrosimone, Anteas Molise