Omaggio floreale e auguri di pronta guarigione a Ninetta dal sindaco Balice e dal governatore Roberti

TERMOLI. Dopo la visita del vescovo, monsignor Claudio Palumbo, dalla 98enne Ninetta, rimasta coinvolta in un incidente nel corso della processione a mare di San Basso, si sono recati in visita assieme al figlio della signora, Maurizio, il sindaco di Termoli, Nico Balice, e il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, accolti nella stanza del reparto di Ortopedia dell’ospedale San Timoteo, anche dal primario, il dottor Giuseppe Gagliardi, che l’ha operata al femore dopo la frattura subita in barca. Dai vertici istituzionali cittadino e molisano, il messaggio di solidarietà e l’auspicio di pronta guarigione alla icona di termolesità, omaggiandola anche con un mazzo di fiori.