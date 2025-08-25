Palazzo Loreto riaccende il ricordo di donna Maria Caterina

GUARDIALFIERA. Presso il Palazzo Loreto si è conclusa sabato sera una tre giorni ricca di eventi dedicata a Carolina Procaccitto, che ha registrato una folta presenza di pubblico e di studiosi.

La tre giorni si è aperta il 21 agosto con la presentazione del libro del Cavaliere Giuseppe Barra: “Donna Maria Caterina Procaccitto, figlia spirituale di Bartolo Longo” (Guardialfiera, Pompei, Eboli).

Madre Maria Caterina Procaccitto, al secolo Carolina, nata nella città di Guardialfiera alle ore 18 del 1° dicembre 1881, morì a Eboli (SA) l’11 gennaio 1965. Nel corso della sua esistenza terrena, divenne suora benedettina e fu poi eletta badessa martedì 25 novembre 1930. Spese tutta la sua vita al servizio dei bisognosi, figlia spirituale del Beato Bartolo Longo e legata da profonda amicizia a sua moglie, la Contessa Marianna Farnararo De Fusco.

Il Beato Bartolo Longo, nato a Latiano (BR) il 10 febbraio 1841 e morto a Scafati il 5 ottobre 1926, è stato fondatore e benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei e consacrato nel Terz’Ordine Domenicano. Fu beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980. Sarà canonizzato da Papa Leone XIV il 19 ottobre 2025, in seguito all’approvazione data da Papa Francesco il 24 febbraio 2025 durante la sua degenza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Il corpo del Beato Bartolo Longo riposa nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, avvolto nel candido mantello da Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. È il servitore dei poveri e apostolo della preghiera del Rosario. Alla canonizzazione del 19 ottobre prossimo, presso la Basilica di San Pietro a Roma, saranno presenti centinaia di Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro provenienti da diverse nazioni; parteciperanno anche la Sezione Abruzzo-Molise e la Delegazione Campobasso e Isernia.

Il libro ricostruisce la storia di questa donna guardiese che, nel corso della sua vita, dopo una prima infanzia difficile, perse prestissimo la madre, a soli 17 giorni di vita, e poco dopo anche il padre. “È stata voluta bene particolarmente da Bartolo Longo, oggi Beato, e da sua moglie, la Contessa Marianna Farnararo De Fusco”. Il libro, pubblicato da Edizioni Centro Culturale Studi Storici, racchiude testimonianze e documenti inediti, con una nutrita corrispondenza tra la badessa e il Beato.

Carolina aveva circa sedici anni e viveva nell’orfanotrofio di Pompei quando espresse il desiderio di diventare benedettina come la sorella maggiore, un sogno che riuscì a coronare, diventando badessa del monastero di Eboli.

Venerdì 22 agosto, nel corso degli eventi dedicati alla Procaccitto, è stata la volta di Rita Frattolillo e Barbara Bertolini, autrici del libro “Molise al femminile”, dove, tra i personaggi importanti, emerge la figura della badessa originaria di Guardialfiera. Carolina Procaccitto, una figura di donna dinamica e risolutiva, ha dato lustro alla sua terra molisana con opere di bene in favore dei poveri.

Sabato 23 agosto, serata conclusiva, alla presenza del sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi, dei cittadini onorari Prof. Francesco De Piscopo e Prof. Antonio Mucciaccio, dello storico presidente Vincenzo Di Sabato del Centro Studi Molise 2000 di Guardialfiera e dei Lions Club del Molise, si è tenuta la presentazione del libro illustrato di Antonietta Aida Caruso “La Contessa e la Badessa”, con mostra del quadro.

Il Cav. Giuseppe Barra, nella veste di presidente del Centro Culturale Studi Storici e direttore del mensile di cultura Il Saggio, ha illustrato la documentazione storica, frutto di una meticolosa ricerca, raccolta e pubblicata nel suo volume sulla Procaccitto. La documentazione originale, di inestimabile valore, è stata esposta in sala, ammirata e apprezzata da tutti i presenti.

Il Prof. Michele Cicatelli ha tracciato la figura della religiosa, molto venerata ancora oggi ad Eboli per le sue opere in favore della popolazione. In particolare, la sorella benedettina, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, donava ai poveri tutto ciò che possedeva, non tralasciando nulla, neanche il proprio pasto.

La badessa era legata da una profonda amicizia alla Contessa Marianna Farnararo De Fusco, consorte dell’avv. Longo. Carolina Procaccitto è stata, come più volte ricordato dai vari relatori, figlia spirituale del Beato Bartolo Longo.

La brava attrice termolese Franca Sciarretta ha letto brani del libro dell’architetto Caruso, facendo rivivere numerose emozioni. Ha evidenziato la dolcezza della “scrittura pittorica” dell’autrice, facendo emergere il grande rapporto di amicizia tra la fanciulla originaria di Guardialfiera e la Contessa.

La Caruso, nel suo intervento, ha sottolineato come le donne molisane, come le donne sannite da cui discendono, sappiano essere operose, protagoniste della propria esistenza e attive nella società. Antonietta Caruso ha aggiunto: “Queste donne, la Contessa e la Badessa, hanno in comune la loro sofferenza e come la vita le ha forgiate entrambe nel dolore: Carolina, rimasta orfana in tenera età, e la Contessa, che ha assistito alla morte del proprio figlio ancora bambino, all’età di 7 anni, e poco dopo alla dipartita del marito. Queste esperienze drammatiche hanno innescato, nella loro elaborazione del lutto, una grande forza d’animo, un coraggio che le ha portate a maturare dentro una forza, trasformando le loro ferite in feritoie che emanano luce, diventando esse stesse luce che illumina il prossimo, per il bene degli altri”.

La brillante artista Rosanna Palazzo ha declamato una sua poesia dedicata alla fanciulla guardiese che “forse ancora si aggira tra le case del paese”, sottolineando il legame con Guardialfiera. Una bellissima prosa in vernacolo guardiese che parla all’animo, dal titolo Carolin, una meravigliosa ode che racchiude le qualità di quella fanciulla orfana, nata nei pressi della chiesa, e che ha dedicato tutta la sua vita al servizio della Chiesa e dei bisognosi. Carolina, ancora oggi, è ricordata, amata e apprezzata.