“Pane d’acqua” di Luigi Pizzuto debutta nei Monti Dauni

TERMOLI. Prima uscita oggi, 13 agosto, fuori regione, sui Monti Dauni, per il libro di Luigi Pizzuto: “Pane d’acqua”.

La silloge poetica, strettamente legata alle risorse del luogo, sarà presentata alle ore 18 in un angolo del paese, nel caratteristico “Borgo degli Artisti”. Modelle in poesia, comparse in costumi tradizionali, le ragazze di Carlantino, faranno da cornice all’iniziativa. Nel borgo della memoria rurale indosseranno gli abiti della tradizione carlantinese. La sfilata è a cura di Lola De Marco.

Interverranno le attrici Annamaria Graziani e Franca Sciarretta come lettrici dei componimenti in versi, che richiamano le tante voci della tradizione. Note critiche e racconti di ieri, nati nella Valle del Fortore e intorno alla nascita del lago, saranno affidati a Ubaldo Spina e Antonio Mucciaccio.

Promotrice della singolare manifestazione culturale, patrocinata dal Comune di Carlantino, è Daniela Cafano, delegata alla Cultura di “Per il Meglio della Puglia”.

Curiosità, storie, aneddoti e versi s’intrecciano dunque al tema dell’acqua, una risorsa preziosa per la Puglia che proprio qui riluccica intorno a Monte San Giovanni, su cui svetta il borgo arroccato di Carlantino. Dove un tempo i pastori della transumanza si davano il cambio sulle vie tratturali per raggiungere con le pecore la Dogana di Foggia.