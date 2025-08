COLLETORTO. E’ sempre un grande piacere dare lustro all’offerta culturale, specie se a promuoverla è un nostro amico, come il professor Luigi Pizzuto.

Tanta gente, nel cuore del borgo degli angioini, ai piedi della torre della regina Giovanna I D’Angiò, ha seguito con attenzione la presentazione di “Pane d’acqua”, il nuovo libro di Luigi Pizzuto. Successo per l’anteprima, a Colletorto, venerdì scorso, della nuova silloge poetica Pane d’acqua, scritta da Luigi Pizzuto. Nel cuore del borgo degli angioini, tra la torre e il campanile del Battista, un evento culturale che lascia il segno, grazie ad una presentazione interessante, ricca di toni emotivi inattesi. E, pertanto, apprezzata da tante presenze, dalle autorità e dai rappresentanti di varie associazioni giunte anche da fuori. Simpatica la cornice, dal sapore antico, illuminata a festa da tante fiammelle tremolanti in fila negli angoli più suggestivi della caratteristica piazzetta. L’insieme del contesto è stato curato nei dettagli dall’Associazione Culturale La Coccinella. Uno scenario d’altri tempi, tra luci, voci e squilli, legati ad un luogo del cuore che puntualmente emoziona, ha annunciato l’inizio dell’evento.

Gli squilli delle chiarine del Gruppo Storico Giovanna I D’Angiò hanno annunciato dal finestrone della torre la scena introduttiva con la presenza di una delegazione della Festa del Pane di Gildone seguita dalla recitazione di Franca Sciarretta, attrice del Gruppo L’altro Teatro di Ugo Ciarfeo. La veste editoriale del libro si deve a Gino Palladino dell’Editrice Lampo. Un filo conduttore comune intreccia il tema dell’acqua a quello del pane. I versi rivolgono a tutto campo uno sguardo emotivo, dall’alba al tramonto, tra cielo e terra, a partire dal contesto paesaggistico del Lago di Occhito, tra la Puglia e il Molise. Tante perle d’acqua, in versi, si snodano lungo il percorso compositivo. Da “Perle d’acqua”, alla “Festa del Pane” fino al simbolismo che sale sempre più in alto con “La Madonna dell’acqua” dell’artista pugliese Nicola Liberatore. Corrono tanti pensieri dell’io. Tra ricordi, elementi naturali, gocce d’acqua, toni d’azzurro, albe e tramonti, aspirazioni, guerre e problematiche contemporanee, il ventaglio dei pensieri è incisivo. L’acqua è al centro di questo cammino. “Il rumore dell’acqua, ha precisato il professor Ubaldo Spina nelle sue note critiche, è fonte di vita.

E’ sacro. L’acqua è nascita ma anche catastrofe, come si afferma nella poesia “Mare nostrum”. Nei viaggi più dolorosi dei migranti, provenienti dalle sponde dell’Africa Mediterranea, l’autore di Pane d’acqua ci ricorda che l’acqua bacia tra le braccia tanti corpi che non troveranno mai la quiete di un approdo”. Hanno portato i saluti, tra non poche riflessioni, il sindaco Mimmo Mele, l’assessore alla Cultura e Turismo Franco Paglia, Camilla Di Rocco presidente dell’associazione culturale La Coccinella, il parroco don Luigi Mastrodomenico e Giuseppe Vitale presidente della Festa del Pane di Gildone. Lo storico Antonio Mucciaccio si è soffermato sui racconti di ieri, sui legami tra i due versanti della Valle del Fortore e sulla storia della Difesa delle Valli. Dove nel 1957 sono iniziati i lavori per realizzare la diga di Occhito. La foto di quarta di copertina è di Pasquale Ritucci, impegnato da tempo a far conoscere il patrimonio delle risorse locali. All’interno del libro le fotografie sono di Lucia Bocale, Daniela Cafano, Gaetano Nasillo, Francesca Panzera, Angelica Pietracatella, Jessica Tamaro, Laura De Girolamo. Nella parte introduttiva “L’acqua alla terra” è di Daniela Cafano.