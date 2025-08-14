Paola e Lella Schiavo: “Il sogno di nostro padre è diventato realtà”

GUGLIONESI. Dal 2 al 10 agosto, Guglionesi ha ospitato un evento culturale di grande richiamo: una mostra dedicata all’artista e docente Pasquale Schiavo. Allestita nei locali dei Cappuccini, nella cuore verde di Castellara, l’esposizione ha offerto al pubblico un viaggio tra colori, emozioni e ricordi legati alla sua lunga attività creativa.

Paola e Lella, le figlie del compianto professor Schiavo, conosciuto nel mondo artistico come Schiavolino, desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno preso parte alla mostra “Lirici Cromatismi”.

L’evento ha registrato oltre mille presenze, un risultato che ha superato ogni aspettativa e che ha visto un flusso costante di ex alunni, colleghi, amici e cittadini, tutti accomunati dal desiderio di rendere omaggio al professore e artista.

Tra i visitatori si sono distinti anche numerosi turisti e guglionesani oggi residenti in altre città italiane – come Roma, Milano, Venezia, Bologna, Trieste, Bergamo, Verona, Pesaro, Lecco, Cesena, Pisa e Varese – che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento, tornando nella loro terra d’origine per condividere il ricordo e l’arte di Schiavolino.

Momenti toccanti sono stati offerti dai racconti, dai ricordi e dalle emozioni condivise dai visitatori, che hanno manifestato un vivo interesse e partecipazione. Molti hanno raccontato di conoscere la passione pittorica del Professor Schiavo, senza però immaginare la profondità e lo spessore delle sue opere.

Un ringraziamento speciale va al curatore della mostra, Antonio Scardocchia, che ha dedicato anima e corpo alla realizzazione dell’evento, seguendolo con passione e professionalità fin dalle prime fasi organizzative.

Per Paola e Lella, il successo di questa esposizione è motivo di gioia non solo per l’affetto dimostrato dalla comunità, ma soprattutto perché ha permesso di realizzare il sogno del padre: condividere con il pubblico le sue creazioni, un desiderio che, per varie vicissitudini, non aveva potuto concretizzare in vita.