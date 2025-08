“Petacciato in versi”: il ricordo di don Matteo Moccia

PETACCIATO. Dopodomani, venerdì 8 agosto, alle ore 21, in Piazza Marconi a Petacciato, si terrà una serata dedicata alla memoria di don Matteo Moccia, per oltre sessant’anni guida spirituale e punto di riferimento della comunità.

L’evento, organizzato dallo scrittore e poeta Giuseppe Del Muto, si aprirà con la proiezione del video fotografico “Vita da prete”, realizzato dallo stesso Del Muto in onore di Don Matteo. A seguire, spazio alla poesia, con letture ispirate alla vita del sacerdote e al legame profondo con il paese.

Don Matteo giunse a Petacciato nel 1962, celebrando il suo primo battesimo l’8 maggio di quell’anno. La sua figura è rimasta nel cuore di generazioni di cittadini, che si riuniranno per rendergli omaggio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.