Petacciato in versi: poesia e memoria per omaggiare don Matteo Moccia

PETACCIATO. L’undicesima edizione di “Petacciato in versi” si è trasformata in un viaggio tra poesia, ricordi ed emozioni.

L’evento, che si è svolto venerdì 8 agosto, dedicato alla poesia in dialetto petacciatese e non solo, ha voluto rendere omaggio anche a don Matteo Moccia, parroco emerito della comunità, scomparso il 28 febbraio scorso dopo aver guidato la parrocchia per ben 63 anni (dal 1962 al febbraio 2025).

Sotto il patrocinio del Comune di Petacciato, rappresentato dal sindaco Di Pardo e dagli assessori Giampiero Lascelandà, Cristina Limone, Enrico D’Amario e Valentina Micozzi, la serata è stata introdotta e moderata da Antonio D’Ambrosio.

Sul palco si sono alternati poeti dialettali e autori contemporanei, tra cui Giuseppe Del Muto, vera memoria storica di Petacciato. Del Muto, appassionato ricercatore di storia locale, è stato anche promotore della posa delle “pietre d’inciampo” davanti al Municipio, in ricordo di cinque cittadini protagonisti della conquista dell’autonomia comunale il 30 dicembre 1923.

«Le pietre d’inciampo – ha spiegato – sono state messe per onorare questi nostri compaesani, grazie alla ricerca storica e alle testimonianze che ho raccolto anche nel mio libro Le guaje de la pegnate le sá la cucchiarelle, un lavoro di grande valore per tutta la comunità».

Tra i momenti più intensi, il ricordo di Don Matteo tracciato da Don Mario Colavita, che ha poi sorpreso il pubblico con un’ode dedicata alla parola “Etica”, ricevendo applausi calorosi.

A regalare sorrisi e autenticità sono state anche le poesie di Matteo Stanicia, Anselmo Tamburo e Virginia Notarpasquale, insieme ai versi di due giovani poetesse che hanno scelto l’italiano per esprimere le proprie emozioni.

Una serata che ha saputo intrecciare tradizione e sentimento, mantenendo vivo il legame con la memoria e la cultura di Petacciato, e che ha visto una platea partecipe e attenta fino agli ultimi saluti.