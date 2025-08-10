Porte aperte all’arte di “Arsenico e Vecchi Merletti”

PETACCIATO. Una serata ricca di colori, creatività e condivisione ha animato il Central PETacciato, che ieri ha spalancato le sue porte per permettere a residenti e visitatori di conoscere da vicino i lavori delle signore del gruppo Arsenico e Vecchi Merletti, che da settembre a giugno si riunisce per realizzare installazioni artistiche già via più belle.

Il viale si è trasformato in una galleria a cielo aperto: i passanti, attratti dalla vivacità dell’esposizione, si sono fermati a curiosare, a fare domande, a lasciarsi affascinare dalla pazienza e dall’abilità delle mani al lavoro.

• Rosetta ha conquistato tutti realizzando rose richieste come souvenir, e ha esposto i suoi preziosi lavori a ferri, all’uncinetto e una coperta finemente ricamata.

• Angela, maestra d’arte, ha incantato il pubblico con le sue opere al chiacchierino, con le forcelle e a intaglio.

• Luciana ed Emanuela hanno presentato una raffinata selezione dei loro lavori artigianali.

• Antonietta ha attirato l’attenzione di tutti con il suo mandala “Albero della vita”, vera star della serata.

• Maria ha curato l’allestimento e offerto una dimostrazione pratica di lavorazione all’uncinetto, svelando segreti e tecniche.

Tra curiosi e appassionati, il Central PETacciato si è confermato come uno spazio di aggregazione e incontro, un salotto culturale vivo e luminoso, di cui, come hanno detto in molti, si sente spesso la mancanza in tante città.

Perché, in fondo, la bellezza è negli occhi di chi guarda e il mondo ha bisogno di bellezza, oggi.