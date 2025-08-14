Rombo di motori e cuori uniti per il Memorial Fiorangelo Della Posta

GUGLIONESI. Si scaldano i motori e si accendono le emozioni per il ritorno del Bikers Festival – Memorial Fiorangelo, giunto quest’anno alla sua terza edizione. L’evento, organizzato dal motoclub I Falchi della Strada, si terrà sabato 23 agosto a Guglionesi, con una giornata all’insegna della passione per le due ruote, della musica dal vivo e soprattutto del ricordo.

Nato per commemorare Fiorangelo Della Posta, scomparso prematuramente il 2 giugno 2023, il festival è molto più di una semplice festa motociclistica: è un inno alla fratellanza tra motoclub, alla solidarietà e al senso di comunità che da sempre caratterizzano il mondo biker.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 17 con l’accoglienza dei motociclisti, accompagnata da musica e intrattenimento. Dalle 19, si apriranno gli stand enogastronomici con un’offerta ricca e variegata: panini, pizza, frittura di pesce e la tradizionale cicolone, per un’esperienza che unisce gusto e convivialità.

La serata proseguirà sul palco: alle 20:00 il live dei The Baron’s Band, seguito alle 22 dalla carica rock della tribute band Hard As A Rock, dedicata agli intramontabili AC/DC.

A mezzanotte, il momento più atteso e toccante: la cerimonia in memoria di Fiorangelo, accompagnata dall’estrazione della lotteria, che quest’anno mette in palio una Kawasaki Versys 650 – modello 2025.

“Vieni in pace o resta a casa”. Con questo motto, il festival ribadisce lo spirito con cui è nato: rispetto, passione e voglia di stare insieme. Non è solo un evento per motociclisti, è un modo per celebrare la vita, l’amicizia e tenere vivo il ricordo di un amico che per è ancora parte del gruppo.