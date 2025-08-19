Rosa Sciarretta e Roberto Cappella vincono il “Premio Basilico”

TERMOLI. Il Premio Lino Basilico 2025 ha fatto il suo debutto nella suggestiva cornice del Teatro Verde e non ha deluso le aspettative. La serata di lunedì 18 agosto ha registrato circa 500 spettatori, che hanno riempito quasi per metà l’ampia cavea all’aperto, diventando protagonisti di un appuntamento capace di unire poesia, musica e risate “alla termolese maniera”.

A guidare l’evento, con passione e fantasia, il direttore artistico Basso Caruso, che ha messo in scena un programma ricco e variegato. Sul palco si sono alternati poeti, musicisti e artisti in un mix di emozione e leggerezza. La gara poetica in dialetto, cuore del Premio, si è conclusa con un verdetto particolare: a trionfare sono stati in due, Rosa Sciarretta e Roberto Cappella, che hanno conquistato la giuria tecnica presieduta dalla giornalista Antonella Salvatore.

Non sono mancati momenti esilaranti grazie alle macchiette dialettali curate da Basso Del Casale, che hanno strappato più di un sorriso al pubblico. Grande attenzione anche per gli ospiti d’onore: tra gli altri Annagina Costantino, vincitrice della scorsa edizione, l’attrice Maria Rosaria Russo, il poeta dialettale Saverio Metere, Sebastiano Di Pardo, e il musicista di cover dialettali Luca Grassia, in arte Captain Pellauz, che con la sua band ha fatto ballare e cantare la platea. La serata, presentata dalla professoressa Lucia Checchia, ha offerto anche momenti di forte emozione con i riconoscimenti speciali e le testimonianze legate alla memoria di Lino Basilico, ricordato con affetto da tutta la comunità termolese.

Il Premio è stato organizzato da Basso Caruso in collaborazione con l’associazione Rio Live – Salviamo il Termolese, e con il patrocinio del Comune di Termoli ,inserito l’evento all’interno del cartellone della 67ª Estate Termolese. Una manifestazione che, tra colpi di scena e tanta ironia, ha confermato la vitalità della poesia dialettale e la sua capacità di raccontare l’anima più autentica di Termoli.

E chissà, come amano dire gli amici del Premio, che da lassù anche “‘a Pellacce” Lino Basilico non si sia fatto una bella risata.