San Giacomo degli Schiavoni si prepara alla festa patronale: sabato il concerto di Marco Morandi

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Oggi e domani, 8 e 9 agosto 2025, San Giacomo degli Schiavoni celebra la festa patronale in onore di Sant’Antonio di Padova e San Giacomo Apostolo, con un programma ricco di appuntamenti religiosi e musicali.

Oggi è in programma il concerto della Banda di Rutigliano, che sarà presente anche durante tutta la giornata.

Domani, sabato 9 agosto, si esibirà il figlio d’arte Marco Morandi, mentre nel corso della giornata la festa sarà accompagnata dalla Banda di Termoli, presente anche per la processione in onore dei santi patroni.

Non mancheranno i momenti di convivialità, con stand gastronomici aperti in entrambe le serate. Saranno presenti anche le giostre per la gioia dei più piccoli, rendendo la festa ancora più speciale per le famiglie.

La festa si concluderà con l’estrazione dei biglietti della lotteria e uno spettacolo di fuochi pirotecnici.