TERMOLI. San Rocco, il programma della festa a Termoli. Con fede, preghiera e devozione molto sentita e rinnovata tra le generazioni la comunità termolese si prepara a celebrare la festa in onore di San Rocco.

Il programma di oggi, 16 agosto, a cura della parrocchia della Basilica Cattedrale, prevede alle 8.30 la santa messa, alle 18.30 la solenne celebrazione eucaristica e, a seguire (19.30) la processione con inizio e rientro nel Paese Vecchio.

Presterà servizio la Banda dell’Adriatico “Città di Termoli”. “Carissimi – scrive il parroco, monsignor Gabriele Mascilongo – in piena estate, la festa di San Rocco, ci richiama ai nostri doveri di carità. Il grande pellegrino di Montpellier, nel suo cammino si fermò per assistere agli appestati.

Oggi gli appestati potrebbero essere gli immigrati, i poveri, gli emarginati, tante volte anche anziani e ammalati presenti nelle nostre famiglie. San Rocco ci insegni a prestare loro aiuto secondo le loro necessità e le nostre possibilità e ci protegga in tutto il cammino della vita, particolarmente in questo anno santo, il cui tema è: Pellegrini di speranza. Imitiamo il suo esempio di pellegrino di carità, intraprendendo anche noi, un cammino di preghiera e riflessione interiore”.

Tutti sono invitati a partecipare ricordando la grande devozione e tutti coloro che, vivi e defunti, portano il nome del Santo, tra cui il sacerdote don Rocco Sciarretta, che per tanti anni guidò la parrocchia della Cattedrale.