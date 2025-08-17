San Rocco: spiritualità, tradizione e partecipazione popolare nel cuore del Paese vecchio

TERMOLI. La comunità di fedeli ha vissuto con profonda intensità la festa di San Rocco, celebrata ieri, sabato, 16 agosto, nel cuore del paese vecchio, tra spiritualità, tradizione e partecipazione popolare.

La giornata si è conclusa con la solenne messa serale delle 18.30, celebrata nella Basilica Cattedrale da monsignor Gabriele Mascilongo, parroco della Cattedrale, alla presenza di numerosi fedeli e del sindaco di Termoli, Nico Balice, che con la sua presenza ha voluto testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale alla comunità religiosa e il valore civico della ricorrenza.

Durante l’omelia, monsignor Mascilongo ha richiamato il messaggio del Giubileo 2025, “Pellegrini di speranza”, invitando i presenti a riconoscere gli “appestati” di oggi – gli emarginati, gli immigrati, i poveri, gli anziani e gli ammalati – e a seguire l’esempio di carità e dedizione di San Rocco.

Al termine della messa, alle 19:30, si è snodata la tradizionale processione con il simulacro del Santo, che ha attraversato le vie del Paese Vecchio accompagnata dalla Banda dell’Adriatico “Città di Termoli”, tra canti, preghiere e un’atmosfera di profonda devozione.

Un momento toccante è stato il ricordo di don Rocco Sciarretta, storico parroco della Cattedrale, che per anni ha guidato con amore e dedizione la comunità termolese.

La festa di San Rocco si è confermata così un appuntamento irrinunciabile per la città: un’occasione di fede vissuta, di memoria condivisa e di speranza rinnovata, in cui la comunità si ritrova unita sotto lo sguardo del suo Santo protettore.