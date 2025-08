Si alza il sipario su MoliseCinema 2025

CASACALENDA. Martedì 5 agosto la giornata inaugurale di MoliseCinema 2025 con tanti appuntamenti tra film, reading ed eventi speciali.

PROGRAMMA DELLA SERA

Alle 20.15, all’Arena Vittorio, l’evento di apertura del Festival è dedicato alla drammatica attualità del Medio Oriente con “Stato d’assedio. Una lettura per Gaza e per la pace”, in cui l’attore Lino Musella interpreterà i versi del poeta palestinese Mahmud Darwish, considerato tra i maggiori di lingua araba. Un testo sulla dignità umana e sul dialogo che vuole lanciare dal Festival un messaggio di pace.

Alle 21.15, sempre in Arena Vittorio, si tiene la presentazione di C’è ancora Molise, il corto-remake di C’è ancora domani di Paola Cortellesi, realizzato dalle scuole molisane di Casacalenda, Larino e Santa Croce di Magliano.

A seguire, alle 21.30, sarà proiettato Nonostante di Valerio Mastandrea, primo film in concorso della sezione Paesi in lungo. Nel film lo stesso Mastandrea, Laura Morante e Lino Musella (92’). Alla proiezione seguirà l’incontro con lo stesso Lino Musella.

In parallelo, alle 21.30, presso l’Arena Scipione, per celebrare i 50 anni di Fantozzi, sarà proiettato Fantozzi di Luciano Salce, con Paolo Villaggio (1975, 100’). A presentare il film ci sarà Elisabetta Villaggio, figlia del celebre attore.

La serata si chiude con la musica: alle 23.00, in Piazzetta Cinema, il dj set Studio 54 con Lorenzo Luciani, per un tuffo nei ritmi disco anni ’70 e ’80.

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Alle 12.00, presso il Convento di Sant’Onofrio, si inaugura Corti tra 2 Rive, la residenza di scrittura cinematografica 2025 promossa dalla rete CoopMed, un progetto euro-mediterraneo che apre nuove prospettive di collaborazione e formazione tra giovani autori.

Alle 17.00, al Cinema Teatro, partono i concorsi ufficiali con Percorsi, la sezione dedicata ai cortometraggi italiani. In programma:

Domenica Sera di Matteo Tortone (16’),

Miracolo a Segrate di Giacomo Betti (13’),

Transumanza di Giovanni Bertoia (15’),

Gravity di Robotina (8’),

No Place Like Home di Valeria Gaudieri (15’).

A seguire, alle 18.15, sempre al Cinema Teatro, spazio ai documentari con la sezione Frontiere. Si parte con In ultimo, intenso e toccante lavoro di Mario Balsamo (75’), che sarà presente in sala per incontrare il pubblico.

Alle 19.00, nel suggestivo Parco Cinema, si apre la sezione dedicata alla letteratura con l’incontro su “Fantozzi dietro le quinte” e “Madeira”, i due libri di Elisabetta Villaggio, che dialogherà con Daniel Pommier Vincelli e Raffaele Rivieccio.