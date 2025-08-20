“Sopra l’onda”: sabato tra parco e viale Marinai d’Italia “Hip Hop Jam 2025”

TERMOLI. Sabato 23 agosto 2025 – Termoli, dalle ore 10 – viale Marinai d’Italia e Parco Comunale “Girolamo La Penna” (ingresso di Rio Vivo).

Il Festival Adriatika, organizzato da Frentania Teatri con il patrocinio del Comune di Termoli, presenta un nuovo appuntamento dedicato alla creatività urbana e alla rigenerazione degli spazi cittadini: “Sopra l’Onda – Hip Hop Jam 2025”.

Un’intera giornata, sabato 23 agosto, sarà animata da writer provenienti da tutta Italia, chiamati a trasformare i muri di contenimento di Viale Marina d’Italia e quelli del Parco Comunale “Girolamo La Penna” in vere e proprie opere d’arte urbana.

Un progetto che coniuga arte, partecipazione giovanile, riqualificazione urbana e dialogo interculturale, nel solco della filosofia del festival Adriatika: far incontrare linguaggi artistici diversi e farli dialogare con il territorio. Invitando anche giovanissimi writer locali a dare sfogo alla loro creatività.

L’obiettivo è valorizzare luoghi simbolici della città attraverso la potenza visiva del writing e della street art, dando nuova vita e significato a spazi pubblici che diventeranno gallerie a cielo aperto.

L’evento avrà inizio alle ore 10.00 e proseguirà per tutta la giornata, con musica, arte e performance dal vivo.

Un invito a scoprire un’altra forma di bellezza urbana.

Un’onda creativa che attraversa la città.