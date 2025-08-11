Stelle cadenti: lo spettacolo delle “Lacrime di San Lorenzo” tra il 12 e il 13 agosto

TERMOLI. Tra il 12 e il 13 agosto si potrà assistere allo spettacolo delle Perseidi, le famose “Lacrime di San Lorenzo”, uno degli sciami meteorici più conosciuti e suggestivi dell’anno. Quest’anno, però, le condizioni di osservazione saranno meno favorevoli rispetto al 2024, principalmente a causa della Luna piena del 9 agosto che potrebbe ridurre la visibilità delle meteore.

Durante il picco dello sciame, si stima di poter osservare circa 10 meteore all’ora, un numero inferiore rispetto agli anni migliori, ma comunque capace di regalare emozioni a chi deciderà di alzare lo sguardo al cielo notturno.

Le Perseidi sono costituite da frammenti di polveri rilasciate dalla cometa Swift-Tuttle lungo la sua orbita. Quando questi piccoli detriti entrano nell’atmosfera terrestre, si incendiano a causa dell’attrito, generando le tipiche scie luminose visibili a occhio nudo.

L’osservazione delle meteore sarà possibile in qualsiasi momento della notte, ma la migliore visibilità si avrà nella seconda parte della notte, quando la posizione della Terra facilita l’incontro con la densità maggiore di polveri cometarie.

Nonostante la Luna piena, chi si troverà in luoghi lontani dall’inquinamento luminoso potrà godere di uno spettacolo naturale affascinante, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia e per chi ama osservare il cielo estivo.