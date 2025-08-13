Storie di mare e coraggio: Mimì Guidotti

TERMOLI. Figlio e nipote di pescatori, Domenico, detto Mimì, nacque il 28 agosto 1902 a San Benedetto del Tronto. Conosciuto anche come “Passanand” per via del suo modo di essere e della sua capacità di lasciar correre, non si separò mai dal mare. A dieci anni lavorava già come un adulto. Non per sua scelta, ma per necessità: il padre era partito per il Venezuela in cerca di fortuna e lui, essendo il primogenito, divenne ben presto l’unico sostegno per la famiglia. Era solo un ragazzo, ma già conosceva le reti, il vento, le correnti. E soprattutto, conosceva la responsabilità.

Nel 1923 fu chiamato al servizio di leva e imbarcato come nocchiere sulla corazzata Giulio Cesare, dove apprese anche a leggere e scrivere. Il 18 novembre, durante una missione diplomatica nel Mediterraneo occidentale, la Giulio Cesare e la Duilio – tra le più imponenti unità della Regia Marina – affrontarono una violenta tempesta forza otto nel Golfo del Leone. Mentre le imbarcazioni minori furono costrette a rientrare, le due corazzate proseguirono con disciplina, a dimostrazione dell’affidabilità dei grandi scafi italiani e dell’addestramento dei loro equipaggi.

Cinque anni più tardi, nel 1928, si imbarcò sul piropeschereccio Scorfano della società S.A.P.R.I. Lavorava duro, perché aveva un obiettivo preciso: mettere da parte abbastanza denaro per potersi sposare. All’epoca, un uomo che voleva prendere moglie doveva dimostrare di saper provvedere a una vita dignitosa. Per lui significava poter offrire una dote concreta: una collana di corallo, simbolo di amore, rispetto e agiatezza. Il viaggio cominciava a Civitavecchia. La rotta prevedeva una prima tappa a Barcellona e, da lì, il piropeschereccio proseguiva verso le coste del cosiddetto “Marocco spagnolo” dove si praticava la pesca oceanica. Prima della partenza, ogni spazio disponibile veniva riempito di rifornimenti: persino la ghiacciaia veniva caricata di carbone, sufficiente per raggiungere la Spagna. Una volta arrivati a destinazione, la stessa ghiacciaia – ormai svuotata – veniva ripulita a fondo e riempita di ghiaccio, per conservare il pescato durante le lunghe battute in mare aperto. Ogni viaggio durava dai trenta ai trentacinque giorni, tra reti calate per giorni interi e un orizzonte che sapeva di fatica e speranza.

Poi il ritorno a casa, il matrimonio con Elisa, una donna del suo stesso mondo, e i figli, cresciuti tra il profumo del sale e quello del legno umido delle barche.

Ma fu la guerra a segnare la sua parabola, a trasformare un uomo di mare in un eroe silenzioso. Era il 1943 e San Benedetto del Tronto viveva giorni di grande incertezza. Si vociferava di rastrellamenti da parte dei tedeschi. Mimì temeva che toccasse anche a lui. Così, con discrezione, iniziò a preparare una via di fuga.

Mentre pianificava la partenza insieme ai parenti, fu avvicinato da uno sconosciuto. Solo dopo avrebbe scoperto che si trattava di un partigiano. L’uomo cercava un modo per superare le linee tedesche e raggiungere Termoli, già liberata dagli Alleati all’inizio di ottobre. In quel momento il fronte si stava lentamente spostando verso nord e le truppe tedesche presidiavano ancora ampie porzioni della costa adriatica tra Pescara e Ortona, dove poi si sarebbe combattuta una delle battaglie più cruente della campagna d’Italia.

Mimì non esitò, ma la partenza non fu semplice: il trabaccolo San Francesco, la sua barca, non era in condizioni di muoversi. Durante la guerra, infatti, lo Stato italiano requisiva i pescherecci più grandi, dotandoli di mitragliatrici a prua, mentre quelli più piccoli — come il San Francesco, che aveva una potenza di 50 cavalli — erano liberi da vincoli militari, ma venivano resi inoffensivi dalla Capitaneria di Porto, che ne sequestrava i polverizzatori (o iniettori), impedendo così ogni navigazione non autorizzata. Mimì si trovava dunque con la barca ferma, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto affrontare la traversata più importante della sua vita. Fu allora che un amico meccanico, Gerardo Antinori, si fece avanti: «Mimì, ce li ho io due di riserva». E, grazie a quel gesto silenzioso e solidale, la San Francesco poté rimettersi in moto, pronta a sfidare il mare e la paura. La notte della partenza era carica di tensione.

A bordo si imbarcarono quaranta anime, tra cui partigiani, ebrei, piloti americani, agenti segreti. Il peschereccio non poteva avviarsi direttamente dal porto senza attirare l’attenzione: accendere i motori significava rischiare di essere scoperti dai tedeschi, che sorvegliavano la costa con attenzione. Bastava un rumore nel silenzio della notte, una vibrazione fuori posto, perché scattasse la segnalazione e l’intera operazione fallisse. Per aggirare il pericolo, il San Francesco fu trascinato fuori dal porto da una barca a remi. A compiere quel gesto prezioso fu un uomo noto con il soprannome di “Portasigaro”, che si offrì di aiutare senza esitazioni. Fu lui a guidare nel buio la barca di Mimì fino al largo. Solo allora, lontano dagli sguardi e dalle orecchie dei presìdi militari, Mimì accese il motore e puntò la prua verso sud, consapevole che ogni miglio percorso era un tratto di mare strappato al pericolo. Navigò tutta la notte, senza mai distogliere lo sguardo dalla linea d’orizzonte. Il pericolo era ovunque: mine vaganti, la fatica, il mare stesso, le sentinelle tedesche. Ma lui conosceva il mestiere. Non parlava, non esitava. Agiva. Giunsero a Termoli in pieno giorno. Quando il peschereccio si avvicinò alla costa, le forze inglesi spararono alcuni colpi in aria per richiamare l’attenzione e chiedere l’identificazione. Per qualche istante si trattenne il respiro. Ma poi tutto si chiarì: erano civili in fuga, anime salve. I militari offrirono cioccolata, sigarette, conforto. La traversata era finita. L’impresa era riuscita. Il silenzio aveva fatto il suo dovere. Quel viaggio, che sembrava destinato a rimanere nell’ombra, fu in realtà documentato dalle truppe inglesi. Quando l’imbarcazione giunse al porto di Termoli, infatti, gli alleati la fotografarono. Le immagini, conservate oggi negli archivi dell’Imperial War Museum di Londra, testimoniano con nitida precisione la conclusione di una traversata che fu al tempo stesso fuga, salvezza e coraggio. I fuggiaschi furono presi in carico dagli inglesi, che avevano requisito l’abitazione dei fratelli Rocchia in Via F.lli Brigida per trasformarla in un centro di smistamento dei profughi. Fu lì che trovarono ristoro, dopo la lunga e rischiosa traversata.

Mentre scendevano dal peschereccio, alcuni tentarono di offrire oggetti di valore o qualche banconota salvata nella fuga, nel tentativo di ringraziare Mimì per quanto aveva fatto. Lui rifiutò ogni cosa, limitandosi a dire: «Potrebbe servire a voi», e tornò a guardare il mare, cercandovi quel silenzio che gli era più caro.

«Tra i profughi c’era anche un ebreo, un certo dottor Rossi – non ricordo bene il cognome –Era uno dei proprietari della ditta Angelini di Ancona» racconta Francesco Guidotti, figlio di Mimì, mentre mi narra la storia del padre. «Mi raccontarono che si avvicinò a lui con gli occhi lucidi e la voce commossa, dicendo: “Quando finisce la guerra, incontriamoci. Se ti serve qualcosa…”. Ma mio padre non chiese mai nulla.»

Gli inglesi, riconoscendo il suo valore e la sua esperienza, lo inviarono a Manfredonia, affidandogli l’incarico di pescare per conto della base sommergibilista britannica, fornendogli gasolio e mezzi. Il carburante che avanzava, Mimì lo “regalava” a parenti e paesani che ne avevano bisogno per consentire loro di poter andare per mare. Era un gesto spontaneo radicato nel senso di comunità che aveva sempre guidato il suo modo di vivere.

Nel frattempo, la famiglia era fuggita da San Benedetto, temendo ritorsioni. Il giorno dopo i tedeschi andarono a casa per avere informazioni. Elisa si era rifugiata con i figli e tutta la sua famiglia a Monsampolo del Tronto. Era una donna minuta, silenziosa, ma capace di sollevare il mondo, una grande lavoratrice. Riparava le reti da pesca, vendeva il pesce, risparmiava ogni spicciolo. Così, mentre intorno infuriava la paura, lei mise da parte un bel gruzzoletto, centesimo dopo centesimo, che poi servì per riparare la barca danneggiata e poter ricominciare. E lo fece con la stessa determinazione con cui, un giorno, caricò sulla testa la pesante lastra di marmo del tavolo di casa e la portò a piedi fino a Monsampolo, per non lasciarla ai saccheggi. A San Benedetto le donne avevano un ruolo attivo, partecipavano al lavoro familiare con fierezza e indipendenza. A Termoli, invece, tutto sembrava più chiuso, più silenzioso, legato a modelli tradizionali. Elisa temeva di perdere spazio, voce, identità. Eppure, partirono. Con loro c’erano Lina, la figlia maggiore, Giovanni, il primogenito maschio, Giuliana e Giacomo, il più piccolo. Il quinto figlio, Francesco, sarebbe nato a Termoli nel 1945. Così lasciarono le Marche per il Molise con la determinazione di chi è abituato a ricominciare. Mimì riprese subito a fare ciò che aveva sempre fatto, ma con un approccio diverso. Non si trattava solo di gettare le reti e attendere: portava con sé anni di esperienza accumulata in mare aperto, su pescherecci oceanici, durante le campagne militari, nei porti stranieri. Quel bagaglio di conoscenze e intuizioni lo rese un riferimento per molti. E quando, anni dopo, i nipoti si trovarono a scegliere un nome per la loro barca, non ebbero dubbi: la chiamarono “Nonno Mimì”, in onore di quel pescatore che, in una buia notte del 1943, aveva fatto la sua parte nella grande storia. Senza clamore, senza ricompensa. Solo col coraggio delle mani, la fedeltà al mare e il silenzio di chi agisce per ciò che è giusto. Era scampato ai pericoli, aveva salvato decine di vite. Ma non si vantava. Solo nel 1952 ricevette una benemerenza dal Ministero della Difesa.

Nessuna parola di più. «Lui non parlava mai delle sue storie» – ha raccontato il figlio Francesco – «Quello che so, l’ho appreso da mia madre, da mio fratello… mai da lui. Era un uomo silenzioso, schivo, di quelli che non cercano il proprio nome nella gloria. Ma quella notte, quando portò in salvo decine di profughi fino al porto di Termoli, fu molto di più di un semplice pescatore: fu la salvezza per quelle persone, il coraggio dentro una barca, la speranza oltre il buio. Non per quello che disse, ma per ciò che fece. E io voglio ricordarlo così. Con il sale negli occhi, le mani segnate dal mare e il cuore sempre aperto. Era mio padre. E questa è la sua storia, che ho avuto il privilegio di ascoltare e di raccontare. Perché ci sono vite che non fanno rumore, ma che meritano di essere ricordate. Sempre…».