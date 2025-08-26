Sui passi di Padre Pio: il 27esimo pellegrinaggio dei Cavalieri dei sentieri antichi

MOLISE-PUGLIA. Sui passi di Padre Pio: il 27º Pellegrinaggio dei Cavalieri dei Sentieri Antichi.

Dal 28 al 31 agosto, circa 150 pellegrini a piedi e a cavallo percorreranno le antiche vie del tratturo da Sant’Elia a San Giovanni Rotondo, rievocando il cammino compiuto da Padre Pio nel suo trasferimento verso Serracapriola e, infine, verso la sua dimora spirituale definitiva.

Questa 27ª edizione del pellegrinaggio dei Cavalieri dei Sentieri Antichi è molto più di un viaggio: è un atto di fede, memoria e comunità. Un cammino che unisce devozione e tradizione, attraversando paesaggi che parlano di storia e spiritualità.

Le tappe del pellegrinaggio:

28 agosto: Partenza da Sant’Elia a Pianisi, con sosta a pranzo a Santa Croce di Magliano. La giornata si conclude con il pernottamento in agro tra Rotello e Serracapriola, presso la masseria del devoto Antonio Rosati.

29 agosto: Si riprende il cammino lungo il tratturo, passando per Posta Civitate e il ponte di San Paolo di Civitate, fino all’arrivo serale ad Apricena.

30 agosto: L’ultima tappa attraversa il cuore del Gargano, passando per Bosco Rosso, con arrivo previsto in serata a San Giovanni Rotondo.

31 agosto: Corteo dei pellegrini per le vie della città, seguito dalla benedizione, la Santa Messa e un momento di accoglienza e ringraziamento presso il ristorante Lo Chalet di San Giovanni, alla presenza delle autorità religiose e politiche.

Un pensiero speciale

Un affettuoso saluto va ai carissimi amici convalescenti: Candeloro Bembè Giuseppe e Martina Carano. La comunità vi abbraccia con il cuore, in attesa di rivedervi presto lungo i sentieri della fede.