Teatro al femminile: i “Frammenti d’amore” di Maria Carmela Mugnano dedicati a Joanna Bonger Van Gogh

TERMOLI. Dedicato a Joanna Bonger Van Gogh, al sito archeologico di Santa Maria a Monte (PI).

In estate, arte e cultura — in tutte le loro declinazioni — prendono il volo dai luoghi tradizionalmente votati ad accoglierle e atterrano nelle piazze di borghi e città, nel battito lento o accelerato degli spazi di incontro e di realtà quotidiana. Un grande “teatro” popolare in cui gli eventi si fanno momenti di vita, eliminando distanze di ogni genere.

Ci sono poi quei luoghi in cui questo battito si allaccia visibilmente ai secoli che li hanno animati: “teatri di pietra” e siti archeologici dove, nell’abbraccio di antiche vestigia, si crea un afflato che diventa ponte fra epoche e mondi lontani. E, ad ascoltare bene, ci arriva l’eco delle culture che essi hanno assorbito e di cui magicamente entra a far parte anche il nostro tempo, la nostra cultura.

È questo lo scenario e l’atmosfera che hanno circondato la rappresentazione di Frammenti d’amore, il mio testo teatrale dedicato a una grande donna, Joanna Bonger Van Gogh, portato splendidamente in scena dalla Compagnia Krios Teatro il 18 luglio scorso a La Rocca, sito archeologico di Santa Maria a Monte (PI), con la regia di Luisiana Tognarini.

Dobbiamo a Joanna — moglie di Theo e cognata di Vincent Van Gogh — la grande fiducia, determinazione e sensibilità con cui è riuscita a salvare e valorizzare l’immenso patrimonio artistico lasciato in eredità dal grande pittore. Se oggi possiamo ammirare i suoi capolavori, è grazie a lei: sono diventati patrimonio di tutti.

Il testo è uno spaccato di vita interiore e affettiva di Vincent, attraverso il rapporto con la prostituta Sien, tolta dalla strada, con la quale pensa di realizzare il suo grande desiderio di una vita famigliare. Segue il ricovero nell’ospedale di Arles, dove incontra il medico Felix Rey, che ne comprende profondamente l’anima.

Emerge la figura di Theo, il fratello mercante d’arte che resterà sempre al suo fianco, supportandolo economicamente. Fu il primo a intuire la genialità dei suoi quadri, pur non riuscendo a venderli perché ritenuti troppo “diversi” dalle correnti accreditate in quegli anni. Il profondo affetto tra i due, che non arretra neanche davanti ai crescenti accessi di follia di Vincent, segna profondamente i loro ultimi anni: Theo morirà sei mesi dopo il fratello, lasciando al mondo suo figlio, un bambino di un anno che erediterà il nome dello zio e tutti i suoi capolavori.

Ma soprattutto, Theo affida alla moglie Joanna Bonger la missione di far conoscere al mondo il genio di Van Gogh. Missione che lei porterà a termine in maniera grandiosa, risultando l’artefice vera ed effettiva della fortuna post mortem del pittore.

Joanna aveva compreso il grande fuoco interiore di Vincent, che aveva un solo scopo nella vita: dipingere quadri su quadri, realizzati con quei “frammenti d’amore”, cocci delle sue esperienze affettive, che dall’anima andavano a colpire direttamente le tele e a depositarsi su di esse. Le pagine del testo rimarcano la grande solitudine di un uomo davanti all’incomprensione e all’emarginazione della società e dei critici del suo tempo.

Joanna sarà quindi l’unica donna che, sia pure indirettamente e a posteriori, manifesterà per il cognato una grande ammirazione e affetto che, di diritto, la porrà a scaldarsi accanto a quel fuoco che lui sentiva di avere dentro di sé.

Ed è proprio la dimensione interiore del grande pittore che è stata posta in risalto dalla Sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, che ha tratto dal testo portato in scena importanti riflessioni umane, rapportabili al nostro tempo e ai nostri giorni.

L’opera, che ha vinto nel 2018 il “Premio Ipazia alla nuova drammaturgia” a Genova, è stata rappresentata in diverse città — Roma, Barbarano Romano, Massa, Pontedera e altre località toscane — con successo e grande commozione di pubblico. Ci auguriamo possa arrivare al più presto anche nei teatri del Molise.