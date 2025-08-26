Termoli in un fumetto con la nuova avventura di Dago

TERMOLI. È in edicola Dago n. 334, “Verdi Mari e Bianche Onde”, una nuova avventura scritta da Gianluca Piredda e illustrata da Antonio Sforza e Roberto Savarese.

La vicenda è ambientata in Molise e riporta alla luce una pagina drammatica della storia adriatica: l’invasione di Termoli da parte dei pirati ottomani guidati da Alì Pascià. Nel Cinquecento, il corsaro mise a ferro e fuoco la città, riducendo in schiavitù parte della popolazione e segnando in modo indelebile la memoria collettiva del territorio. Contro di lui, i termolesi opposero una resistenza eroica che ancora oggi alimenta leggende e racconti popolari.

Accanto alla cronaca storica, l’albo intreccia suggestioni e tradizioni locali: dalla fiabesca leggenda della Rocca della Fata alla transumanza, antica pratica pastorale che scandisce da secoli la vita delle comunità molisane. Quest’ultima, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale in diverse aree d’Europa, è oggi candidata a entrare tra i beni tutelati dall’UNESCO, a conferma del suo valore identitario e universale.

Creato nel 1980 dal maestro Robin Wood e disegnato per la prima volta da Alberto Salinas, Dago è diventato, a partire dal 1983, una delle colonne portanti del settimanale Lanciostory. Protagonista anche di una collana personale che vanta oltre trent’anni di pubblicazioni, il “Giannizzero Nero” è oggi considerato un classico intramontabile del fumetto d’avventura, amatissimo tanto in Italia quanto in Sud America.

GLI AUTORI

Gianluca Piredda

Autore e giornalista, Gianluca Piredda ha esordito giovanissimo negli anni Novanta, distinguendosi inizialmente nel panorama indie per poi approdare al mercato statunitense. Con la graphic novel Winds of Winter si è fatto conoscere a livello internazionale, entrando nello staff di Warrior Nun di Ben Dunn – serie cult oggi rilanciata da Netflix – e collaborando con Chuck Dixon e lo stesso Dunn alla miniserie Airboy: Deadeye. Nel 2005 la sua miniserie Free Fall gli è valsa la definizione di “creatore del thriller del XXI secolo”. Ha lavorato per alcuni dei principali editori americani, tra cui Image Comics, e in Italia ha firmato articoli e direzioni per quotidiani, periodici e riviste di intrattenimento, oltre ad aver lavorato in radio e televisione. Attualmente scrive per Lanciostory e Skorpio, dove pubblica le sue serie Dracula in the West e Freeman. Dal 2018 è uno degli autori ufficiali di Dago. Quest’anno ha vinto il premio Lorenzo Bartoli come miglior scrittore.

Antonio Sforza

Disegnatore di lungo corso, Antonio Sforza si è formato a metà degli anni ’80 nello studio di Giovanni Romanini, prima di collaborare con Renzo Barbieri e, nei primi anni ’90, con lo Studio IF e Disney. Dopo un’esperienza nel campo della modellazione 3D con software come Maya e 3ds Max, nel 2010 è entrato alla Sergio Bonelli Editore, dove ha lavorato su Martin Mystère e sullo spin-off Storie da Altrove fino al 2023, firmando anche alcune storie di Zagor ancora inedite. In parallelo ha portato avanti collaborazioni indipendenti con il mercato statunitense. Dal 2025 fa parte dello staff artistico di Dago.

Roberto Savarese

Classe 1989, Roberto Savarese si è formato alla Scuola Internazionale di Comics e ha affinato il proprio stile negli studi di Mauro Laurenti e Stefano Andreucci. Dopo l’esordio con una storia breve per Prankster Comics e alcune collaborazioni con studi americani, tra cui Atlas Studios, ha iniziato a lavorare per Lanciostory sulla storica serie Dago di Robin Wood e Salinas, per poi approdare alla serie mensile Dago – Nuovi Fumetti. Parallelamente ha intrapreso una collaborazione con l’editore francese Petit à Petit. Oggi, oltre al lavoro da disegnatore, insegna anatomia artistica presso l’Accademia NID.