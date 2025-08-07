“Termoli sotto indagine: il capitano Altieri torna in azione”

TERMOLI. È stato presentato nella sala consiliare del Comune di Termoli il terzo capitolo della saga gialla “Doppia indagine per il Capitano Altieri”, nuovo romanzo firmato dalla scrittrice ligure Rosemy Conoscenti. Un libro dalle tinte gialle che chiude – almeno per ora – la trilogia dedicata al Capitano Altieri, carabiniere dal nome di fantasia ma immerso in una realtà ben riconoscibile: quella di Termoli, con luoghi e personaggi realmente esistenti nella città adriatica.

L’autrice, originaria di Ameglia, ha raccontato durante l’evento il suo profondo legame con Termoli, nato nel 2007 per una circostanza familiare. Da allora, appena può, torna sulle rive dell’Adriatico, anche per cercare nuove ispirazioni.

“Qui trovo l’ambiente giusto per scrivere”, ha dichiarato commossa. E infatti, oggi ha annunciato in anteprima di essere già al lavoro sul quarto capitolo della serie. Dopo di che, ha spiegato, “il Capitano Altieri si prenderà un po’ di vacanza”, anche se non si esclude un suo ritorno, vista l’ottima accoglienza ricevuta dai primi tre romanzi.

A salutare e omaggiare l’autrice è arrivato anche il sindaco Nico Balice, che si è detto entusiasta dell’amore dimostrato dalla scrittrice nei confronti della città: “I suoi romanzi mettono Termoli e i termolesi al centro della scena letteraria. È un bel modo per far conoscere la nostra città anche fuori dai confini regionali“.

Presenti anche l’assessore Silvana Ciciola e il consigliere Giuseppe Tirone, quest’ultimo particolarmente colpito dai racconti e dallo stile narrativo della scrittrice.

Oltre alla trilogia del Capitano Altieri, Rosemy Conoscenti ha già pubblicato in precedenza altri due romanzi ambientati a Termoli: “Hotel Meridiano” e “Camera 310”, segno evidente di un amore che va ben oltre le parole.