Tra curve e motori: il “motomemorial” a Casacalenda

CASACALENDA. Domenica 31 agosto 2025, il Motoclub Kalena Bikers organizza a Casacalenda la terza edizione del Motomemorial, un evento dedicato alla memoria degli amici Giuseppe, Francesco, Pasquale, Antonio e Angelo, uniti dalla grande passione per le moto.

Gli appassionati e i centauri sono attesi domenica mattina presso la struttura Ippovia, nei pressi del Santuario della Madonna della Difesa. L’evento prenderà il via alle ore 08:30 con le iscrizioni, che comprendono un gadget ricordo e la colazione.

Alle 10:30 è prevista la partenza per lo storico giro delle strade di Casacalenda, con una prima sosta al Bar Mabel per l’aperitivo BikersKalena. Successivamente, i partecipanti percorreranno il circuito scelto dagli organizzatori, tra emozionanti scorci panoramici, colline, aree boschive e antichi borghi medievali. L’andamento altimetrico, i tornanti e le curve presenti lungo il percorso garantiranno divertimento agli amanti delle due ruote.

I centauri raggiungeranno Bonefro, Santa Croce di Magliano, Rotello e la città di Larino. Da qui, utilizzando la Statale Sannitica 87, faranno rientro a Casacalenda, nella località Difesa, per il pranzo previsto alle ore 13:00. Come da tradizione, l’organizzazione offrirà un menù a base di prodotti tipici locali.

Nel pomeriggio si terrà il “momento del ricordo” insieme ai familiari dei cinque motociclisti a cui è dedicata la manifestazione. L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Casacalenda.

A conclusione della manifestazione si svolgeranno la cerimonia dei ringraziamenti e le premiazioni. La serata proseguirà in pieno spirito Bikers, con musica dal vivo dei Delorain Rockband e l’animazione di un DJ.

Gli organizzatori invitano tutti i Bikers a partecipare numerosi. Per informazioni:

Pietro: 331 678 6922

331 678 6922 Francesca: 335 694 4891

L’evento rappresenta una delle manifestazioni più importanti del Motoclub Kalena Bikers, che testimonia l’impegno e la passione dei motociclisti kalendini nel corso dell’anno.