Un amico, un ricordo, un legame eterno: Guglionesi ricorda Fiorangelo

GUGLIONESI. Ci sono legami che non si spezzano mai, neanche davanti alla morte. Fiorangelo vive nei cuori di chi lo ha amato, nei rombi delle moto, in un’impennata che fa battere il cuore e in ogni gesto condiviso tra amici. Sabato 23 agosto, a Guglionesi, questo legame è diventato visibile, palpabile, con il Memorial Fiorangelo Della Posta, nato per ricordarlo e celebrare la passione che univa lui e i Falchi della Strada.

Guglionesi è trasformata in un grande abbraccio collettivo: motociclisti, famiglie, amici e curiosi hanno riempito “Castellara”, accolti dall’affetto, dall’amicizia e dal legame condiviso di Fiorangelo. Ogni sorriso, ogni abbraccio e ogni rombo di motore raccontava storie di complicità e ricordi che continuano a vivere nei cuori di tutti. La musica ha accompagnato ogni momento grazie alla tribute band Hard As A Rock, che ha reso omaggio agli AC/DC con energia e passione.

I Falchi hanno guidato la giornata con cura e dedizione, facendo sentire ogni partecipante parte di una grande famiglia. Tra sorrisi, abbracci e lacrime di commozione, la cerimonia in memoria di Fiorangelo ha ricordato quanto fosse amato e quanto la sua assenza sia ancora presente.

A chiudere la serata, una lotteria speciale, in palio una Kawasaki Versys 650 – modello 2025. I numeri vincenti sono stati: 1° premio: 1604, 2° premio: 1517, 3° premio: 2997.

Il motto dell’evento, “Vieni in pace o resta a casa”, ha sintetizzato lo spirito dei Falchi: rispetto, passione e amicizia. Il Memorial non è stato solo un raduno di motociclisti, ma un momento di condivisione e memoria, in cui ogni rombo di motore ricordava un sorriso, una battuta, una storia condivisa con Fiorangelo.

Alla fine della giornata, tra il crepitio dei motori che si spegnevano e le luci che calavano su Guglionesi, restava la sensazione di un legame che continua a correre, forte e vibrante, dentro chi l’ha amato. Fiorangelo, nelle moto, nei ricordi e nei cuori di tutti, era lì: presente e vivo come non mai.