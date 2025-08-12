Un bicchiere di mozziconi in cambio di un gelato

CAMPOMARINO. Dopo il primo evento in Italia svoltosi a Bari, arriva a Campomarino Lido una nuova iniziativa Plastic Free, che si terrà il 31 agosto 2025. L’evento invita tutti i cittadini e i frequentatori dei lidi a raccogliere mozziconi di sigaretta, portandoli in un bicchiere di carta. In cambio, presso una gelateria locale, sarà possibile ricevere un drink, un cono gelato o altre sorprese.
Il referente Plastic Free, Giuliano Quacquaruccio, rivolge un appello a tutti i lidi della zona per adottare questa buona pratica: mantenere le spiagge pulite è un gesto di rispetto per l’ambiente e per la salute di tutti.
Un invito a partecipare a questa iniziativa che unisce responsabilità e divertimento, per un’estate più sostenibile.