“Un italiano a Praga: cronache e storie”, Enzo Mancini a Palazzo Ducale

LARINO. “Un italiano a Praga: cronache e storie”, l’opera letteraria di Enzo Mancini sarà presentato giovedì 21 agosto alle ore 21 presso l’atrio del Palazzo Ducale.

L’evento è promosso dal Comune della città di Larino e rientra nel cartellone estivo con cui la cittadina frentana ha risposto ad una ampia gamma di interessi.

“Un italiano a Praga: cronache e storie” è una lunga passeggiata per Praga tra ciò che si vede e ciò che non si vede. Non solo, viene riportata, la sua elegante architettura ed il paesaggio, ma anche l’aspetto emozionale creato dall’immaginario per coglierne l’individualità più remota e la stessa personalità nascosta.

Il libro conduce all’osservazione dell’anima del luogo, ricercata nelle biblioteche, teatri, nelle pagine, che affascinati dalla bellezza e storia, gli artisti, scrittori e musicisti le hanno dedicato. Un viaggio che sprona la curiosità della conoscenza, ciò che l’autore ha vissuto e colto durante la propria permanenza nell’affascinante Capitale della Repubblica Ceca. Un luogo che ha sedotto Enzo Mancini, molisano d’origine, architetto ed ingegnere e che, tramite le pagine del suo libro, omaggia e condivide con i lettori.

Ad aprire l’incontro moderato da Graziella Vizzarri, consigliera comunale, i saluti istituzionali di Giuseppe Puchetti, sindaco della città di Larino e Iolanda Giusti, assessore alla Cultura.

Dialogherà con l’autore il dottor Massimo Albanese.