Un ricordo lungo oltre 60 anni: la memoria vive per don Nicolino a Nuova Cliternia

CAMPOMARINO. Per oltre sessant’anni, Don Nicola Pietrantonio — per tutti Don Nicolino — è stato molto più di un parroco per la comunità di Campomarino: è stato una guida spirituale, un punto di riferimento umano e culturale, un uomo capace di incarnare la fede con intelligenza, coraggio e profonda umanità. Nella parrocchia Madonna Grande, dove ha svolto il suo ministero, ha lasciato un’impronta indelebile, fatta di parole, gesti e scelte che hanno segnato la vita di intere generazioni.

Don Antonio Mastantuono lo ha definito un sacerdote rivoluzionario, capace di leggere i segni dei tempi e di interpretare il Vangelo con uno sguardo aperto al mondo, senza mai tradire la sua radice spirituale.

Il vescovo Claudio Palumbo ha ricordato la sua capacità di coniugare la dimensione religiosa con l’impegno civile, mentre Pasquale Di Bello e Antonio Chieffo hanno sottolineato il suo ruolo nella promozione della cultura e dell’educazione, strumenti che Don Nicolino considerava essenziali per la crescita della comunità.

Tra i momenti più significativi del suo ministero, resta indelebile il 1978, quando il Molise fu al centro di un acceso dibattito sulla costruzione di centrali nucleari. Don Nicolino, con coraggio e determinazione, si schierò al fianco della popolazione, contribuendo a una mobilitazione che segnò profondamente la storia della regione. Le testimonianze di Aldo Camporeale, Enzo Gallo e Monsignor Valentinetti raccontano con emozione quel periodo, in cui la voce della Chiesa si unì a quella del popolo per difendere il territorio.

La sua eredità non è fatta solo di parole, ma di presenza viva: nei ricordi, nei racconti, nei video che lo ritraggono mentre dialoga con la sua gente, sempre con quel tono pacato e profondo che sapeva toccare il cuore. Come ha scritto Vincenzo Norante, Don Nicolino non ha solo celebrato messe: ha celebrato la vita, ogni giorno, con la sua gente. E oggi, nel ricordo commosso di chi lo ha conosciuto, la sua voce continua a risuonare, come un invito alla solidarietà, alla partecipazione, alla costruzione di un futuro condiviso.